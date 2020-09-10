Зрители на матче УПЛ, -1 для Второй лиги и переход Супряги. Главные новости за 9 сентября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 9 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Определились все участники второго раунда Кубка Украины, поединок УПЛ пройдет с болельщиками, а Вторая лига теряет своего представителя, но и это не все наши новости на сегодня. Трансфер Супряги в "Болонью", иск братьев Суркисов на 350 миллионов евро и новости из лагеря "АЗ". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.