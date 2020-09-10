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Телеканалы Футбол за год терпят убытки в размере 5 млн долларов

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(1 голосов)

У канала 2+2 дела со спортивной редакцией еще хуже

Телеканалы Футбол за год терпят убытки в размере 5 млн долларов
Новина українською

Стали известны статьи расходов и доходов украинских телеканалов, которые в прошлом сезоне являлись лидерами на украинском футбольном медиарынке.

Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.

Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов.

Косвенно эти цифры еще зимой подтвердил директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина Федор Гречанинов: "Неправильно было бы сейчас называть суммы, которые мы собираем. Но убытки всей нашей спортивной группы каждый год – это миллионы долларов".

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В то же время, доход телеканала "2+2" в 2019 году составил не более 1 млн долларов (25-27 млн гривен). При этом, доходы от продажи рекламы на футболе не превысили 5 млн гривен в год.

При этом 1+1 Media потратила на права на показ матчей "Динамо", "Зари", "Карпат", "Днепра-1" и "Десны" в сезоне 2019/20 около 100 млн гривен.

Также напомним, что ТК "Футбол" в этом сезоне будет показывать домашние матчи 11 клубов УПЛ, в то время как на плюсах остались "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".

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В статье: Телеканал 2+2 ТК Футбол
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (8)
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knmua(Киев) (Киев)
10.09.2020 в 21:16
Остается открытым вопрос - ПОЧЕМУ футболы123 так стремятся заполучить "пул" ??? Если это убыточно финансово, то для чего тогда монополия на показы упл???
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+1
0
Просто Квашин (Харьков)
10.09.2020 в 21:24
...это же яно...прославлять "руssкий мир"... они же в трансляциях это и делают...аккуратно и сознательно...
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0
-1
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ПетроФ (Луцьк)
10.09.2020 в 21:12
якщо все посчитати то плюси більше платили за показ матчів чемпіонату ніж кротоканал.
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
10.09.2020 в 21:09
дохід в доларах а втрати в гривнях )))) горловне що цифри тоді вражають 1 лям проти 100 лямів.
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+1
0
Ten0N (Leopolis)
10.09.2020 в 21:06
Вот и понятно почему пенисов так вылизывает кротам и ахметову. Бабки то не хилые платят, прям как пропакондомам за поребриком. Там тоже все каналы в убытке.
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+2
-1
Просто Квашин (Харьков)
10.09.2020 в 21:25
..это одно целое...ахметов нанял пенисова...
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0
-1
команид (Киев)
10.09.2020 в 20:41
Мало верится, что все эти годы они работали в минус , так бы три канала убыточных не открыли
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+3
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.09.2020 в 21:20
%70 - чорний над , а інше для публіки . Отак і тягнуть лямку ...
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+1
0


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