Телеканалы Футбол за год терпят убытки в размере 5 млн долларов

Стали известны статьи расходов и доходов украинских телеканалов, которые в прошлом сезоне являлись лидерами на украинском футбольном медиарынке.

Так, по информации Трибуны, доходы каналов "Футбол" благодаря кабельным операторам и статье "спонсорство" составляют около 5 млн долларов в год.

Потери – расходы на покупку УПЛ, Лиги чемпионов, Лиги Европы, европейских чемпионатов, зарплаты сотрудникам и затраты на организацию трансляций – около 10 млн долларов в год. Таким образом, каждый год телеканалы могут уходить в минус до 5 млн долларов.

Косвенно эти цифры еще зимой подтвердил директор по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина Федор Гречанинов: "Неправильно было бы сейчас называть суммы, которые мы собираем. Но убытки всей нашей спортивной группы каждый год – это миллионы долларов".

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В то же время, доход телеканала "2+2" в 2019 году составил не более 1 млн долларов (25-27 млн гривен). При этом, доходы от продажи рекламы на футболе не превысили 5 млн гривен в год.

При этом 1+1 Media потратила на права на показ матчей "Динамо", "Зари", "Карпат", "Днепра-1" и "Десны" в сезоне 2019/20 около 100 млн гривен.

Также напомним, что ТК "Футбол" в этом сезоне будет показывать домашние матчи 11 клубов УПЛ, в то время как на плюсах остались "Динамо", "Днепр-1" и "Заря".