1+1 media планирует возродить Профутбол на Youtube
Останется ли в проекте Игорь Цыганык пока что неизвестно
Медиагруппа 1+1 планирует запустить программу "Профутбол Диджитал" на Youtube.
При этом ожидается, что бюджет будет сокращен по сравнению с "Профутболом" на телевидении.
Также неизвестно, будет ли в ней задействован Игорь Цыганык.
Напомним, что проект "Профутбол" выходил на "плюсах" почти 10 лет и был закрыт перед началом нового сезона УПЛ из-за больших затрат на производство продукта и низкой окупаемости. В то же время, медиагруппа в этом сезоне сохранила трансляции домашних матчей "Динамо", "Днепра-1" и "Зари".
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Источник:Трибуна
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
10.09.2020 в 22:56
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