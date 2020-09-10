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1+1 media планирует возродить Профутбол на Youtube

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Останется ли в проекте Игорь Цыганык пока что неизвестно

1+1 media планирует возродить Профутбол на Youtube
Новина українською

Медиагруппа 1+1 планирует запустить программу "Профутбол Диджитал" на Youtube.

При этом ожидается, что бюджет будет сокращен по сравнению с "Профутболом" на телевидении.

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Также неизвестно, будет ли в ней задействован Игорь Цыганык.

Напомним, что проект "Профутбол" выходил на "плюсах" почти 10 лет и был закрыт перед началом нового сезона УПЛ из-за больших затрат на производство продукта и низкой окупаемости. В то же время, медиагруппа в этом сезоне сохранила трансляции домашних матчей "Динамо", "Днепра-1" и "Зари".

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В статье: Профутбол Игорь Цыганык 1+1
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
10.09.2020 в 22:56
Вернули чисто для пиара ДК. Лучше Цыганыка оракула им не найти. Неужели всего с тремя клубами больше доходность ?
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