ПСЖ проиграл Лансу, Динамо продает полузащитника. Главные новости за 10 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 10 сентября

Полузащитник киевского “Динамо” Мохаммед Кадири в ближайшее время станет игроком клуба “Арсенал” Тула, за который он выступал до переезда в Киев. Футболист смог получить разрешение на работу и отправился на прохождение медосмотра. Трансфер оценивается в два млн евро.

“Пари Сен-Жермен” начал защиту чемпионского титула с поражения. Вчера команда Тухеля минимально проиграла “Лансу” (0:1) во втором туре чемпионата Франции. Париж потерял ряд игроков основы (Неймар, Мбаппе, Навас, Ди Мария, Маркиньос) из-за COVID-19 и не смог зацепиться за очки на поле новичка лиги.

Нападающий Гонсало Игуаин и "Ювентус" расторгли контракт по обоюдному согласию. Новый тренер “Юве” Андреа Пирло не видел больше аргентинца в команде и дал добро на его уход. Ожидается, что новым клубом Игуаина станет "Интер" Майами.

Стало известно, с каких раундов в розыгрыше Кубка Украины 2020/21 стартуют представители УПЛ. “Ворскла”, “Александрия”, “Десна”, “Днепр-1”, “Минай”, “Рух”, “Ингулец”, “Мариуполь”, “Олимпик”, “Львов” и “Колос” сыграют 1/16 финала 30 сентября, “Заря” начнет свой путь в Кубке с 1/8 финала (2 декабря), а “Шахтер” с “Динамо” стартуют в турнире с четвертьфинала и сыграют лишь весной 2021 года (базовый день – 3 марта).

Ровенский НК “Верес” и главный тренер команды Юрий Вирт решили продолжить сотрудничество. Новое соглашение между Виртом и НК рассчитано на два года. “Задача перед тренерским штабом – выход в УПЛ за два года”, – заявил генеральный директор НК "Верес" Виталий Андрощук.