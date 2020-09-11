Если бил, то пушечно, если отдавал, то гениально: Геннадию Литовченко – 57 лет
Был капитаном "Днепра" и играл у Лобановского в "Динамо"
Геннадий Владимирович Литовченко родился 11 сентября 1963 года в Днепродзержинске. Геннадий – советский и украинский полузащитник, мастер спорта СССР (1982), заслуженный мастер спорта СССР (1988).
В 1983 вместе с "Днепром" стал чемпионом страны. В 1987 завоевал серебряные медали первенства. Четыре года был капитаном "днепрян", вокруг него и Олега Протасова строилась вся игра команды в середине 80-х. Выделялся отличным видением поля, высокой культурой паса и поставленным ударом со средней и дальней дистанции.
В 1988 перешел вместе с Олегом Протасовым в киевское "Динамо". В течение 3-х сезонов стабильно был основным игроком команды, часто забивал, был в числе первых по голевым передачам.
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