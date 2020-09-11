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Рейтинг Зинченко в FIFA 21 вырос до 80 баллов

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В предыдущей части футбольного симулятора показатель Саши составлял 78

Рейтинг Зинченко в FIFA 21 вырос до 80 баллов
Новина українською

Вчера EA Sports опубликовали обновленные рейтинги футболистов в новой FIFA 21.

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко также получил свой апдейт - рейтинг игрока национальной сборной Украины вырос с 78 до 80 баллов.

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Показатели Зинченко:

  • скорость - 73
  • удар - 66
  • пас - 81
  • дриблинг - 80
  • защита - 77
  • физика - 69

"Ман Сити" предоставил рейтинги 18 футболистов, и общий показатель украинца на 16-м месте в клубе.

Рейтинг Зинченко в FIFA 21 вырос до 80 баллов - изображение 1
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В статье: Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко
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