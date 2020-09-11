Рейтинг Зинченко в FIFA 21 вырос до 80 баллов
В предыдущей части футбольного симулятора показатель Саши составлял 78
Вчера EA Sports опубликовали обновленные рейтинги футболистов в новой FIFA 21.
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко также получил свой апдейт - рейтинг игрока национальной сборной Украины вырос с 78 до 80 баллов.
Показатели Зинченко:
- скорость - 73
- удар - 66
- пас - 81
- дриблинг - 80
- защита - 77
- физика - 69
"Ман Сити" предоставил рейтинги 18 футболистов, и общий показатель украинца на 16-м месте в клубе.
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