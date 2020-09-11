МОЗ Украины разрешил проведение международных матчей с болельщиками в "зеленой" и "желтой" зонах

В Минздраве подтвердили возможность проведения международных клубных матчей и встреч национальных сборных с болельщиками в "зеленой" и "желтой" карантинных зонах. На запрос УАФ письмом ответил глава МОЗ Максим Степанов.

"При проведении матчей в регионах с "зеленым" или "желтым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания 1 человека на 5 кв. метрах площади здания или территории и физического дистанцирования между зрителями.

Матчи, которые проводятся на территориях, где установлен "оранжевый" и "красный" уровень эпидемической опасности, должны проходить с участием не более 220 человек и не более одного человека на 10 кв. метров площади здания или территории.

Также рекомендуется организовать продажу билетов и распределение зрителей по секторам трибуны таким образом, чтобы не возникало скопления, обеспечить допуск зрителей на секторы не более 25 процентов болельщиков от числа болельщиков, которых способен вместить сектор таким образом, чтобы обеспечить наличие свободных мест спереди, сзади, сбоку, по диагонали.

Учитывая вышеизложенное и исходя из анализа эпидемической ситуации в Украине, опыта европейских стран, которые допускают зрителей к просмотру футбольных матчей, Министерство здравоохранения Украины считает возможным частичное привлечения зрителей на футбольные матчи между профессиональными футбольными клубами (в том числе на международные матчи) и национальными сборными командами с соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий и ограничений", – сказано в заявлении Степанова.