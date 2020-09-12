Первая осечка Динамо, убедительный Ребров, проблемы Яремчука. Главные новости за 11 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 11 сентября

Мирча Луческу продолжил эксперименты в обороне - на этот раз пару центрбеков составили Кендзера и Миколенко. Впрочем, еще в середине первого тайма травму получил Тымчик, из-за чего поляк перешел на фланг, а в центре сыграл Забарный. Что касается игры, то сначала "Десна" даже выглядела острее, киевляне смогли создать несколько опасных моментов в конце первого тайма и в начале второго. Однако хотя бы раз отправить мяч в сетку ворот то ли Паста, то ли Бущана командам не удалось - ничья 0:0.

Стартовал второй тур и в Первой лиге. "Металлист 1925" обыграл на выезде "Николаев" 1:2. "Черноморец" в свою очередь сыграл вничью с "Горняком-Спорт" - 1:1. Аналогичным образом завершился матч "Волыни" с "ВПК-Агро", такой же счет был зафиксирован в поединке "Нива" - "Альянс". А вот "Оболонь" разгромила "Прикарпатье" 4:1. "Агробизнес" тоже четыре раза поразил ворота "Кристалла", но пропустил дважды.

В третьем по рангу дивизионе состоялись четыре матча, три из них завершились более чем убедительными победами хозяев. "Металл" забил шесть мячей "Реалу Фарме" - дубли на счету Фомина и Нехтия. "Кривбасс" выиграл у "Никополя" 6:1, хет-триком отметился Григорик. "Балканы" обыграли дубль "Николаева" 4:0. На этом фоне победа "Ужгорода" над "Диназом" выглядит очень скромно - 2:1.

Перед матчами сборных форвард "Гента" Роман Яремчук раскритиковал нового тренера команды Ласло Белени за трусливую тактику. Затем появилась новость, что стороны якобы нашли общий язык, однако на вчерашний матч против "Юпена" украинец даже не попал в заявку (Безус и Пластун просидели на скамейке запасных). После этого СМИ выяснили, что Яремчук попросил клуб выставить его на трансфер. Без украинских легионеров "Гент" проиграл 1:2, в пяти матчах набрал всего три очка и занимает 15-е место.

"Ференцварош" забил пять безответных мячей "Пакшу" в чемпионате Венгрии. Хет-трик на счету норвежского форварда Токмака Нгуена, который с начала сезона забил уже семь мячей (в пяти матчах). Игорь Харатин отыграл весь поединок, Александр Зубков вышел на замену во втором тайме. Уже на следующей неделе команда Реброва сыграет с загребским "Динамо" в Лиге Чемпионов.

Китайский клуб "Шаньдун Лунэн", за который играют Тамаш Кадар и Феллайни, заинтересовался вингером "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко. Как отмечают британские СМИ, лондонскому клубу нужно продавать игроков, чтобы были деньги на новые трансферы, поэтому этот переход оценивают как вполне вероятный. Впрочем, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес заявил, что ничего об этом не знает.

Хосеп Гвардиола давно заглядывается на защитника "Наполи" Калиду Кулибали. По информации СМИ, горожане регулярно делают неаполитанцам предложения. На этот раз сообщается, что "Сити" предлагает кроме денежной компенсации еще и Александра Зинченко. Если раньше украинец категорически отказывался менять чемпионат, то сейчас его агент заявляет, что Саша готов выслушать предложение.