Красников подтвердил, что покинул пост вице-президента Динамо
Специалист сосредоточится на "Металле"
Конечный бенефициар "Металла" Евгений Красников рассказал об уходе из "Динамо".
– Почему решили покинуть "Динамо"?
– Просто очень хотел вернуться в Харьков. Дело не в "Динамо". Меня пригласили, во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату.
С Игорем Суркисом разговаривали. Мы чуть позже дадим какое-то совместное интервью. Сейчас не буду говорить все детали. Но я когда узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть и второй лиги... Игорь Суркис отнесся с пониманием, – сказал Красников.
Напомним, Красников был вице-президентом "Динамо".
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
13.09.2020 в 14:05
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vladislav (Харьков)
13.09.2020 в 15:17
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