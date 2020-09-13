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Красников подтвердил, что покинул пост вице-президента Динамо

Общие новости
(2 голосов)

Специалист сосредоточится на "Металле"

Красников подтвердил, что покинул пост вице-президента Динамо
Новина українською

Конечный бенефициар "Металла" Евгений Красников рассказал об уходе из "Динамо".

– Почему решили покинуть "Динамо"?

– Просто очень хотел вернуться в Харьков. Дело не в "Динамо". Меня пригласили, во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату.

С Игорем Суркисом разговаривали. Мы чуть позже дадим какое-то совместное интервью. Сейчас не буду говорить все детали. Но я когда узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть и второй лиги... Игорь Суркис отнесся с пониманием, – сказал Красников.

Напомним, Красников был вице-президентом "Динамо".

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В статье: Евгений Красников Динамо (Киев) Металл (Харьков)
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Комментарии (2)
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Maldini (Киев)
13.09.2020 в 14:05
ЛУЧЕСКУ "РАБОТАЕТ!".ПЕРВЫЙ ПОШЁЛЬ!
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vladislav (Харьков)
13.09.2020 в 15:17
Красников ушёл из Динамо до появления в команде Луческу, так что цыган здесь не при делах...
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