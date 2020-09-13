Красников подтвердил, что покинул пост вице-президента Динамо

Конечный бенефициар "Металла" Евгений Красников рассказал об уходе из "Динамо".

– Почему решили покинуть "Динамо"?

– Просто очень хотел вернуться в Харьков. Дело не в "Динамо". Меня пригласили, во время работы относились с пониманием. У меня только слова благодарности президенту Игорю Суркису и его брату.

С Игорем Суркисом разговаривали. Мы чуть позже дадим какое-то совместное интервью. Сейчас не буду говорить все детали. Но я когда узнал, что есть возможность сделать в Харькове клуб, пусть и второй лиги... Игорь Суркис отнесся с пониманием, – сказал Красников.