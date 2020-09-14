Лидерство Ворсклы, неудача Зари, кризис ПСЖ. Главные новости за 13 сентября
А также удачный дебют Миная и победа Анчелотти над Моуриньо
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 13 сентября
Заря до сих пор без очков
Во втором туре чемпионата Украины луганчане принимали "Мариуполь". Команда Скрипника пыталась играть первым номером, однако азовцы были острее. В конце концов, они и победили, забив в середине второго тайма. Три очка "Мариуполю" принес Топалов. Таким образом, "Заря" стартовала в новом сезоне с двух поражений подряд, команда Маркевича-младшего поднялась на девятую строчку.
Александрия проиграла новичку
Команда Шарана эффектно стартовала, разгромив в первом туре "Мариуполь", однако во втором александрийцы уступили абсолютном новичку высшего дивизиона - "Минаю". В первом тайме отличился Антон Шиндер. Аргументов в ответ в "Александрии" не нашлось. Матч так и завершился - победой "закарпатцев" 1:0.
Ворскла вышла в лидеры УПЛ
Наконец в третьем матче дня в чемпионате Украины встречались "Ворскла" и "Ингулец". Подопечным Максимова удалось забить по голу в каждом из таймов. Счет открыл Степанюк, а закрепил преимущество ударом с пенальти Кане. Таким образом, "Ворскла" одержала вторую победу подряд и возглавила турнирную таблицу. Правда, в рамках второго тура еще не сыгран один матч - "Рух" - "Шахтер".
Анчелотти переиграл Моуриньо
В Английской Премьер-лиге состоялись два матча. Сначала "Лестер" расправился с "Вест Бромвичем". Экс-защитник "Аталанты" Кастань открыл счет, а Варди затем реализовал два пенальти. Во втором поединке "Тоттенхэм" на своем поле уступил "Эвертону" - в этой игре единственный гол забил Калверт-Льюин.
ПСЖ проигрывает второй раз подряд
Однако если неудачу с "Лансом" можно было объяснить отсутствием главных звезд команды, то принципиальная игра с "Марселем" - это уже тревожный звонок. В состав парижан вернулись Ди Мария и Неймар, однако они не смогли обеспечить результат. В середине первого тайма счет открыл Товен. Как оказалось, это был единственный гол в поединке, который подытожила массовая драка. На последних минутах арбитр показал пять красных карточек. Таким образом, ПСЖ после трех туров занимает 18 место, правда, имеет игру в запасе. "Марсель" - пятый.
Валенсия начинает с победы
В Испании состоялось левантийское дерби - "Валенсия" обыграла "Леванте" со счетом 4:2. "Бетис" вырвал победу у "Алавеса" благодаря голу Тельо на последних секундах. А вот "Вильярреал" не смог обыграть новичка Ла Лиги "Уэску" - ничья 1:1. С таким же счетом завершилась игра "Вальядолид" - "Реал Сосьедад.
Новости по теме
- 07:48 Украинские Убедительный Колос, перестрелка Ливерпуля, дебют Григорчука. Главные новости за 12 сентября
- 06:42 Украинские Первая осечка Динамо, убедительный Ребров, проблемы Яремчука. Главные новости за 11 сентября
- 06:25 Украинские ПСЖ проиграл Лансу, Динамо продает полузащитника. Главные новости за 10 сентября