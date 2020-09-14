Лидерство Ворсклы, неудача Зари, кризис ПСЖ. Главные новости за 13 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 13 сентября

Во втором туре чемпионата Украины луганчане принимали "Мариуполь". Команда Скрипника пыталась играть первым номером, однако азовцы были острее. В конце концов, они и победили, забив в середине второго тайма. Три очка "Мариуполю" принес Топалов. Таким образом, "Заря" стартовала в новом сезоне с двух поражений подряд, команда Маркевича-младшего поднялась на девятую строчку.

Команда Шарана эффектно стартовала, разгромив в первом туре "Мариуполь", однако во втором александрийцы уступили абсолютном новичку высшего дивизиона - "Минаю". В первом тайме отличился Антон Шиндер. Аргументов в ответ в "Александрии" не нашлось. Матч так и завершился - победой "закарпатцев" 1:0.

Наконец в третьем матче дня в чемпионате Украины встречались "Ворскла" и "Ингулец". Подопечным Максимова удалось забить по голу в каждом из таймов. Счет открыл Степанюк, а закрепил преимущество ударом с пенальти Кане. Таким образом, "Ворскла" одержала вторую победу подряд и возглавила турнирную таблицу. Правда, в рамках второго тура еще не сыгран один матч - "Рух" - "Шахтер".

В Английской Премьер-лиге состоялись два матча. Сначала "Лестер" расправился с "Вест Бромвичем". Экс-защитник "Аталанты" Кастань открыл счет, а Варди затем реализовал два пенальти. Во втором поединке "Тоттенхэм" на своем поле уступил "Эвертону" - в этой игре единственный гол забил Калверт-Льюин.

Однако если неудачу с "Лансом" можно было объяснить отсутствием главных звезд команды, то принципиальная игра с "Марселем" - это уже тревожный звонок. В состав парижан вернулись Ди Мария и Неймар, однако они не смогли обеспечить результат. В середине первого тайма счет открыл Товен. Как оказалось, это был единственный гол в поединке, который подытожила массовая драка. На последних минутах арбитр показал пять красных карточек. Таким образом, ПСЖ после трех туров занимает 18 место, правда, имеет игру в запасе. "Марсель" - пятый.

В Испании состоялось левантийское дерби - "Валенсия" обыграла "Леванте" со счетом 4:2. "Бетис" вырвал победу у "Алавеса" благодаря голу Тельо на последних секундах. А вот "Вильярреал" не смог обыграть новичка Ла Лиги "Уэску" - ничья 1:1. С таким же счетом завершилась игра "Вальядолид" - "Реал Сосьедад.