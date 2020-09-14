Плохой старт Моуриньо, черная полоса ПСЖ и полтавский лидер. Главные новости за 13 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 13 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
"Заря" терпит неудачу в поединке с "Мариуполем", "Александрия" уступает новичку высшего дивизиона, а "Ворскла" вырывается в лидеры Украинской Премьер-лиги, но и это не все наши новости на сегодня. Как Моуриньо проиграл в первом же туре АПЛ, отсутствие Мбаппе как рецепт второго неуспеха для "Пари Сен-Жермен" и другие результаты. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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