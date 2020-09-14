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Один из лучших полузащитников того времени: сегодня Владимиру Мунтяну исполняется 74 года

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(1 голосов)

Легенда киевлян

Один из лучших полузащитников того времени: сегодня Владимиру Мунтяну исполняется 74 года
Новина українською

Владимир Федорович Мунтян родился 14 сентября 1946 года в Котовске (Одесская область). Советский и украинский полузащитник, впоследствии – заслуженный тренер Украины.

Еще школьником был приглашен в команду "Динамо", в составе киевлян провел всю карьеру. По мнению специалистов того времени, считался одним из лучших полузащитников европейского футбола. Был признан лучшим футболистом 1969 года в СССР.

В составе "Динамо" Мунтян 7 раз выигрывал чемпионат СССР, дважды становился обладателем Кубка страны, выигрывал Кубок обладателей Кубков УЕФА (1975) и Суперкубок УЕФА (1975). Владимир Федорович – номинант на Золотой Мяч France Football (1969 год, 23-31 место).

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В статье: Владимир Мунтян Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Footballhead (м. Чернігів)
14.09.2020 в 11:18
"Усри эту картину! Усри своё будущее!", - відреаґував на привітання півзахисник.
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0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
14.09.2020 в 10:37
Так, неперевершений Муня є цілою епохою в нашому футболі!
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+2
0
olexadovbusch (Івано-Франківськ)
14.09.2020 в 10:55
Особливою порівнюючи це з сьогоднішніми півзахисниками "Динамо"... Мунтян, Веремеєв, Колотов... і Сидорчук, Шапаренко, Шепелєв, Буяльський... хтось потім розказує, як пішов сучасний футбол далеко, і тим "старим" 70-80-х сьогоднішніх не обіграти б... дуже шкода, що не можна такий матч провести...
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+1
0


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