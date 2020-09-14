Зинченко и Ярмоленко играют с лидером NaVi в CS:GO
Саша и Андрей в противоположных командах
Игрок команды украинской организации Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев проводит стрим по игре CS:GO.
В товарищеском матче берут два футболиста национальной сборной Украины: защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и вингер лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко.
Александр играет под ником "zinchi_gorinchi", а Андрей - "Yarmol".
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