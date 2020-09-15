Андриюк: Лучано Лучи дает прямые указания судьям кого "топить" и обзывает игроков и тренеров

Известный украинский спортивный журналист Константин Андриюк в очередной раз поднял тему арбитража в украинском футболе. По словам инсайдера, к нему на условиях анонимности обратились несколько арбитров и ассистентов судей, которые работают в УПЛ и Первой лиге.

Так, по словам Андриюка, украинский корпус недоволен произволом и методами работы главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Далее - прямая речь автора:

1. 13-14 июля во время совещания среди арбитров УПЛ (присутствовало 28 человек) лично Лучано Лучи приказал - дословно: "4 команды - "Металлист", "Оболонь", "Агробизнес" и "Ингулец", это банда, с которой надо действовать очень жестко". Таким образом, Лучано Лучи дал прямые указания, как судить матчи завершения 1 Лиги. Фактически разделив команды на "наши" и "не наши". 2. Куратор ассистентов арбитров, член комитета арбитров УАФ - Ярмолинский Л.М. во многих случаях "решает" вопросы переходов / ротации между лигами; ему также указывают кого и на какие матчи назначать. 3. Сотрудник комитета арбитров УАФ - Приступа С. (в конце сезона 2019/20) звонил (по указаниям 1-го вице-президента УАФ - Вадима Костюченко) арбитрам перед каждым матчем ФК "Волынь". Обычно объявлялись суммы от 100 000 до 200 000 000 грн. 4. После отставки Коллины, все повышения и ротация арбитров между лигами контролируются Костюченко. За нужный переход и повышение арбитра в классе, фигурируют суммы от $ 5000 до $ 10000.

Кроме того, по словам Андриюка, который также ссылается на слова арбитров и предоставленные ему скриншоты переписок, Лучано Лучи делал следующее:

1. Высказывания арбитражных экспертов Лучи называл "мастурбацией мозга".

2. На инсайдерские заявления журналистов Лучи реагировал прямыми угрозами об увольнении своих подчиненных.

3. Называл главного тренера "Александрии" Владимира Шарана "дураком" и "посылал" его (не лично).

4. Капитана "Ингульца" Владислава Лупашко называл "тупым идиотом" и просил арбитров "запомнить его".