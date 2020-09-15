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Отсутствие Цыганкова, претендент на Супрягу и тренер Яремчука. Главные новости за 14 сентября. Аудио

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Отсутствие Цыганкова, претендент на Супрягу и тренер Яремчука. Главные новости за 14 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 14 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеО готовности Динамо к матчу с АЗ и потенциальном тренере для Днепр-1. Главные новости от 14 сентября

Виктор Цыганков пропустил тренировку киевского "Динамо" перед важным поединком с "АЗ", Игорь Йовичевич может возглавить СК "Днепр-1", но и это не все наши новости на сегодня. Роман Яремчук остается, а Ласло Болони уходит из "Гента", "Вольфсбург" заинтересовался двумя футболистами из УПЛ плюс результаты вчерашних поединков. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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