Отсутствие Цыганкова, претендент на Супрягу и тренер Яремчука. Главные новости за 14 сентября. Аудио

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Виктор Цыганков пропустил тренировку киевского "Динамо" перед важным поединком с "АЗ", Игорь Йовичевич может возглавить СК "Днепр-1", но и это не все наши новости на сегодня. Роман Яремчук остается, а Ласло Болони уходит из "Гента", "Вольфсбург" заинтересовался двумя футболистами из УПЛ плюс результаты вчерашних поединков. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.