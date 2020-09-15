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Динамо - АЗ. Стрим до и после матча. LIVE

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Динамо - АЗ. Стрим до и после матча. LIVE
UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол проведет очередной стрим на youtube-канале. Два выпуска будут посвящены старту Динамо в еврокубках!

Уже сегодня киевляне сыграют в столице Украины против АЗ. За полчаса до стартового свистка UA-Футбол традиционно проведет прямой эфир с предисловием к поединку. Эксперты Роман Синчук и Георгий Грошев вместе с ведущим Егором Бобко обсудят последние новости из лагеря сине-желтых и сделают свой прогноз на поединок. Включайте нас в 19:30.

Более того, сразу после финального свистка состоится второй эфир, во время которого эксперты поговорят о главных событиях игры. Старт в 22:00.

И самое главное - не забывайте общаться в чате нашей трансляции. Самые интересные вопросы и комментарии обязательно прозвучат в эфире!

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) вТренде
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