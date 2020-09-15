  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Андриюк рассказал, как Лучи завершил карьеру арбитра, который возмутился низкой зарплатой
В тренде

Андриюк рассказал, как Лучи завершил карьеру арбитра, который возмутился низкой зарплатой

Общие новости
(1 голосов)

Новая порция разоблачений от журналиста

Андриюк рассказал, как Лучи завершил карьеру арбитра, который возмутился низкой зарплатой
Новина українською

Известный украинский спортивный журналист Константин Андриюк продолжил тему арбитража в украинском футболе. Теперь журналист поднял тему гонораров арбитров в низших лигах.

"Арбитры и ассистенты U-19 и 2 Лиги постоянно работают в минус! Потому что их гонорары вообще не покрывают расходы на проезд на матчи. Полное содействие коррупции и подталкивание этих арбитров брать взятки и "убивать" команды на поле.

Один из арбитров из этих лиг на выдержал и написал официальное письмо в адрес Лучи. Где указал, что средства на его проезд маршрутом - Мариуполь - Ужгород не покрывают и 50% стоимости его гонорара.

После этого, по команде Лучи этот арбитр закончил свою профессиональную карьеру! Все просто! Нет человека, нет проблемы", - написал Андриюк.

Напомним, что в своем неддавнем заявлении инсайдер также заявлял, что украинский судейский корпус недоволен произволом и методами работы главы комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Константин Андриюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Facebook

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...