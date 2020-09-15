Андриюк рассказал, как Лучи завершил карьеру арбитра, который возмутился низкой зарплатой

Известный украинский спортивный журналист Константин Андриюк продолжил тему арбитража в украинском футболе. Теперь журналист поднял тему гонораров арбитров в низших лигах.

"Арбитры и ассистенты U-19 и 2 Лиги постоянно работают в минус! Потому что их гонорары вообще не покрывают расходы на проезд на матчи. Полное содействие коррупции и подталкивание этих арбитров брать взятки и "убивать" команды на поле.

Один из арбитров из этих лиг на выдержал и написал официальное письмо в адрес Лучи. Где указал, что средства на его проезд маршрутом - Мариуполь - Ужгород не покрывают и 50% стоимости его гонорара.

После этого, по команде Лучи этот арбитр закончил свою профессиональную карьеру! Все просто! Нет человека, нет проблемы", - написал Андриюк.