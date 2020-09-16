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Гол Яремчука, ассист Ярмоленко и успех Динамо. Главные новости за 15 сентября. Аудио

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Гол Яремчука, ассист Ярмоленко и успех Динамо. Главные новости за 15 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 15 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеЯремчук забил, Ярмоленко отдал, а Динамо прошло АЗ. Главные новости за 15 сентября

Киевское "Динамо" прошло АЗ в рамках квалификации Лиги чемпионов и теперь встретится с "Гентом" Яремчука, Безуса и Пластуна, но и это не все наши новости на сегодня. Андрей Ярмоленко продолжает поддерживать высокий уровень в "Вест Хэме", вспышка COVID-19 в "Волыни", новый контракт "Арсенала" с лидером и кризис в "Лионе". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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