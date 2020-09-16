Женская команда из Украины завоевала Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

Вице-чемпион Украины по пляжному футболу среди женщин, клуб "Мрия-2006", стал триумфатором Кубка европейских чемпионов в Португалии.

Настоящую сенсацию создала украинская "Мрия-2006" из Ананьева, представлявшая нашу страну в розыгрыше Кубка чемпионов по пляжному футболу в португальский Назаре. Украинки заняли первое место на турнире, опередив четырех конкурентов.

Подопечные Романа Пачева и Олега Климчука в четырех матчах одержали три победы и однажды уступили по пенальти. Решающим фактором стал успех украинок в очном противостоянии с испанским "Касересом" (4:1), за счет этого девушки и опередили соперниц в итоговой турнирной таблице.

Завершили соревнования в Назаре футболистки "Мрии-2006" не менее яркой победой над французским "Марселем" (5:3). Ранее наши девушки одолели бельгийский "NewTeam" (4:3).