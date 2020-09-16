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Женская команда из Украины завоевала Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу

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(4 голосов)

И кто там критикует женский футбол?

Женская команда из Украины завоевала Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу
Новина українською

Вице-чемпион Украины по пляжному футболу среди женщин, клуб "Мрия-2006", стал триумфатором Кубка европейских чемпионов в Португалии.

Настоящую сенсацию создала украинская "Мрия-2006" из Ананьева, представлявшая нашу страну в розыгрыше Кубка чемпионов по пляжному футболу в португальский Назаре. Украинки заняли первое место на турнире, опередив четырех конкурентов.

Подопечные Романа Пачева и Олега Климчука в четырех матчах одержали три победы и однажды уступили по пенальти. Решающим фактором стал успех украинок в очном противостоянии с испанским "Касересом" (4:1), за счет этого девушки и опередили соперниц в итоговой турнирной таблице.

Завершили соревнования в Назаре футболистки "Мрии-2006" не менее яркой победой над французским "Марселем" (5:3). Ранее наши девушки одолели бельгийский "NewTeam" (4:3).

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В статье: женский футбол
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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Saturn (Киев)
16.09.2020 в 10:46
Да, женщины у нас достойные (и еще красивые)
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makernew (Alexandriya - Kiev)
16.09.2020 в 10:33
Молодці. Вітаю.
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