Динамо начало с АЗов, Козаностра в УАФ, Яремчук пока не Месси. ТаТоТаКе №176
Возвращение Болотникова
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив кайфуют от мастер-класса Луческу в матче с АЗ, идеализируют Шапаренко и Буяльского и почти завидуют болельщикам "Динамо".
В выпуске также – эксклюзивная информация о новом клубе Яремчука и работе Йовичевича в Днепре-1, а также – эмоциональный спич о мафии в украинской федерации.
- Чем крут Луческу
- АЗ – команда-загадка
- Лайфхак для Цыганкова
- Луческу – педагог, тренер АЗ – студент
- Максимально простая защита "Динамо"
- Арбитр помог "Динамо"?
- Кто лучший игрок матча?
- Осторожно! Длинные оды Шапаренко
- Дальше не воспринимать Луческу – странно
- Извинения перед "Ворсклой"
- Прогнозы на сезон от Спиваковского и Сенькива
- Болотников рассказывает о работе в "Карпатах"
- Болотников оценивает Сенькива
- Лучи и Костюченко – позор украинского футбола
- Инсайд про Йовичевича в Днепре-1
- Информация о следующем клубе Яремчука
- Ставка от Сенькива
- Не будьте как Лучи. Будьте, как Жерсон
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Источник:ТаТоТаке
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