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Динамо начало с АЗов, Козаностра в УАФ, Яремчук пока не Месси. ТаТоТаКе №176

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Возвращение Болотникова

Динамо начало с АЗов, Козаностра в УАФ, Яремчук пока не Месси. ТаТоТаКе №176
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Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив кайфуют от мастер-класса Луческу в матче с АЗ, идеализируют Шапаренко и Буяльского и почти завидуют болельщикам "Динамо".

В выпуске также – эксклюзивная информация о новом клубе Яремчука и работе Йовичевича в Днепре-1, а также – эмоциональный спич о мафии в украинской федерации.

  • Чем крут Луческу
  • АЗ – команда-загадка
  • Лайфхак для Цыганкова
  • Луческу – педагог, тренер АЗ – студент
  • Максимально простая защита "Динамо"
  • Арбитр помог "Динамо"?
  • Кто лучший игрок матча?
  • Осторожно! Длинные оды Шапаренко
  • Дальше не воспринимать Луческу – странно
  • Извинения перед "Ворсклой"
  • Прогнозы на сезон от Спиваковского и Сенькива
  • Болотников рассказывает о работе в "Карпатах"
  • Болотников оценивает Сенькива
  • Лучи и Костюченко – позор украинского футбола
  • Инсайд про Йовичевича в Днепре-1
  • Информация о следующем клубе Яремчука
  • Ставка от Сенькива
  • Не будьте как Лучи. Будьте, как Жерсон

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар) Николай Шапаренко
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Источник:
ТаТоТаке

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