Динамо начало с АЗов, Козаностра в УАФ, Яремчук пока не Месси. ТаТоТаКе №176

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив кайфуют от мастер-класса Луческу в матче с АЗ, идеализируют Шапаренко и Буяльского и почти завидуют болельщикам "Динамо".

В выпуске также – эксклюзивная информация о новом клубе Яремчука и работе Йовичевича в Днепре-1, а также – эмоциональный спич о мафии в украинской федерации.