Победа Барселоны, успех Реброва и вылет Милевского. Главные новости за 16 сентября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Список тех, кто праздновал успех в поединках второго по счету раунда Кубка Украины, проход "Ференцвароша" и вылет брестского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Свежий трансферный дайджест, Дракслер снимает мини-проклятье с "Пари Сен-Жермен", а Месси забивает за "Барселону" в товарищеском матче. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.