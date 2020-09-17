Победа Барселоны, успех Реброва и вылет Милевского. Главные новости за 16 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 16 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Список тех, кто праздновал успех в поединках второго по счету раунда Кубка Украины, проход "Ференцвароша" и вылет брестского "Динамо", но и это не все наши новости на сегодня. Свежий трансферный дайджест, Дракслер снимает мини-проклятье с "Пари Сен-Жермен", а Месси забивает за "Барселону" в товарищеском матче. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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