Сделаем их вместе. На матче Динамо - АЗ заметили политическое единение Слуги народа с ОПЗЖ

он сивочолий гетьман в 14-15 годах во время разгара войны путлера с первым маем поздравлял, и даже шутили что то там, и ни чего нашлось 8% далба*бов которые за него голосовали, а эти что пришли в 19 еще маргинальней чем шоколадная свинья, так что расходимся господа нас очередной раз поимели на ближайшие 5 лет. кстати если кто то будет хрюкать в защиту поросенка, смотрим пленки деркача.