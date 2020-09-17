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Сделаем их вместе. На матче Динамо - АЗ заметили политическое единение Слуги народа с ОПЗЖ

Общие новости
(7 голосов)
Сделаем их вместе. На матче Динамо - АЗ заметили политическое единение Слуги народа с ОПЗЖ
Новина українською

Журналист программы "Схемы" Михаил Ткач обнародовал фото из VIP-ложи во время поединка квалификации Лиги чемпионов "Динамо" - "АЗ".

Карантин. Ограничения. Матчи без зрителей. Но если ты депутат от Слуги народа, то можно в VIP ложу, - акцентирует Ткач.

Он перечислил всех на фотографии:

  • Слева депутат "Слуга народа" Аристов Юрий (Председатель комитета ВР по вопросам бюджета)
  • Далее депутат "Слуга народа" Владлен Неклюдов (Председатель подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности)
  • Улыбающийся в вышиванке "Слуга народа" Михаил Радуцкий (Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования)
  • депутат ОПЗЖ Пузанов
  • депутат ОПЗЖ Сергей Левочкин
  • депутат ОПЗЖ Григорий Суркис
  • первый президент Украины Леонид Кравчук
  • депутат "Батькивщина" Кожемякин

Журналист объяснил свои претензии:

Во время карантинных мероприятий имеют право на пребывание на матчах только члены официальной делегации футбольного клуба (президент клуба, совет директоров). Где можно почитать, когда депутаты "Слуги народа" стали членами официальной делегации футбольного клуба братьев Суркисов? Это не рядовые депутаты президента Зеленского, а председатели комитетов. Такая она, коалиция "Слуги народа" и ОПЗЖ. "Сделаем их вместе"

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В статье: Григорий Суркис Динамо (Киев) АЗ (Алкмаар)
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Комментарии (12)
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FCZK-1922 (Кировоград)
17.09.2020 в 12:45
он сивочолий гетьман в 14-15 годах во время разгара войны путлера с первым маем поздравлял, и даже шутили что то там, и ни чего нашлось 8% далба*бов которые за него голосовали, а эти что пришли в 19 еще маргинальней чем шоколадная свинья, так что расходимся господа нас очередной раз поимели на ближайшие 5 лет. кстати если кто то будет хрюкать в защиту поросенка, смотрим пленки деркача.
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0
0
Sarmat 2019 (Донецк/Одесса)
17.09.2020 в 11:53
Ой, только слабоумные не понимают, что политика для широких масс, а они бабки воруют!
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+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.09.2020 в 11:32
В ютуб, Зеленый попугай (кавер). Там они все.
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0
0
avatar
zloyded (Киев)
17.09.2020 в 10:34
Дебилоиды со своей политикой уже достали! А если человек болельщик и если из другой партии, то уже и на футбол прийти нельзя?! Кто там и как на играх Шахтера - это не интересно?!Оставьте футбол в покое!!!
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+4
-14
Сеш (Дніпро)
17.09.2020 в 10:52
Тут суть что ты сидишь дома, потому что карантин, а господа, простите, слуги, сидят в вип ложе в обнимку, но а единение с токсичным ОПО блоком, то уже в довесок
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+7
-1
oda1979 (Запорожье)
17.09.2020 в 12:31
где на фото в обнимку???
+3
0
hromik1973 (тернополь)
17.09.2020 в 10:31
На підарасів закон не діє
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+12
0
martinchik (Ivano-Frankovsk)
17.09.2020 в 10:29
Щось в цьому світі кардинально міняється..... Слуга народу (не залежно від партії, бо всі депутати є слугами народу) йдуть на футбол, а народ, той кому вони "служать", не має права. Якось воно не дуже зрозуміло....
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+8
-1
avatar
simargl (Чернигов)
17.09.2020 в 10:27
И делают всех вместе ... а пипл хавает.
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+8
-2
Dnepr1978 (Днепропетровск)
17.09.2020 в 10:20
Ещё поедставитель третьей партии был. А фотокор что там делал?
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+2
-9
Dr. House (Подолье)
17.09.2020 в 10:23
Фотографировал тридварасов
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+7
-2
Сеш (Дніпро)
17.09.2020 в 10:53
Вообще-то фотокоры, акридитованы, если что
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+5
0


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