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Победа Колоса в Лиге Европы, Шахтер отпускает нападающих. Главные новости за 17 сентября

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А также соперник Десны в ЛЕ и трансфер Тиаго в Ливерпуль

Победа Колоса в Лиге Европы, Шахтер отпускает нападающих. Главные новости за 17 сентября
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 17 сентября

Колос обыграл греческий Арис в Лиге Европы

Дебютант еврокубков “Колос” смог переиграть во втором квалификационном раунде Лиги Европы греческий “Арис”. Все голы были забиты во втором тайме. Сначала Новак замкнул подачу со штрафного Богданова, на что “Арис” ответил индивидуальным мячом Бруну Гамы. Однако последнее слово осталось за украинской командой – на 62-й минуте удачно сыграл на добивании сыграл Антюх. 2:1 – “Колос” сыграет в третьем квалификационном раунде.

Определился соперник Десны в ЛЕ

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы будут сыграны в следующий четверг, 24 сентября. “Колос” сыграет на выезде с хорватской “Риекой”, а “Десна” получила в соперники немецкий “Вольфсбург”, который вчера переиграл албанский “Кукеси”. Матч состоится на выезде для украинской команды.

Шахтер отправил в аренды Кайоде и Сикана, Десна подписала Полегенько

Нападающий “Шахтера” Оларенваджу Кайоде вновь отправится в аренду в Турцию. В прошлом сезоне нигериец играл за "Газиантеп”, а в этом будет выступать за "Сивасспор". Также “Шахтер” покинул Даниил Сикан. 19-летний форвард проведет сезон в аренде в “Мариуполе”. Оформила очередной трансфер “Десна”. Новичком черниговцев стал фулбек Павло Полегенько.

УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков ЛЧ

Во время жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов, которая состоится первого октября, УЕФА вручит награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему прошлого сезона Лиги чемпионов. На награды претендуют семь игроков “Баварии”, три – ПСЖ, а также Кевин де Брюйне и Ян Облак.

Определились все участники 1/16 Кубка Украины

В четверг состоялось два последних поединка второго раунда Кубка Украины. “Эпицентр” переиграл тернопольскую “Ниву” (3:0), а “Горняк-Спорт” был сильнее запорожского “Металлурга” (4:1). Жеребьевка 1/16 Кубка Украины состоится сегодня, 18 сентября, в 12:00. Базовый день проведения матчей – 30 сентября.

Ливерпуль договорился с Баварией по трансферу Тиаго

Один из лучших полузащитников современности Тиаго Алькантара в ближайшее время станет игроком “Ливерпуля”. Чемпион Англии договорился с “Баварией” по трансферу 29-летнего хавбека за 30 млн евро. У Тиаго оставался год по контракту с “Баварией” и отказался от продления соглашения, желая попробовать свои силы в другом клубе.

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