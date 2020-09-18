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Успех Колоса, аренды Шахтера и оппонент Десны. Главные новости за 17 сентября. Аудио

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Успех Колоса, аренды Шахтера и оппонент Десны. Главные новости за 17 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 17 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеПобеда Колоса в Лиге Европы, Шахтер отпускает нападающих. Главные новости за 17 сентября

Удачный дебют "Колоса" в еврокубках, дальнейшие соперники клуба из Ковалевки и "Десны" в Лиге Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Арендные соглашения для нападающих донецкого "Шахтера", завершение второго раунда Кубка Украины и переход Тьяго Алькантары из "Баварии" в "Ливерпуль". Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

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