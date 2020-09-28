Где смотреть футбол в сезоне 2020/21. Футболы теряют Испанию, Бельгия на Сетанте и Кубок Азии

Все топовые турниры и чемпионаты наконец-то стартовали. По такому случаю мы в UA-Футбол решили составить гид по всем футбольным трансляциям на украинском ТВ и в интернете.

НА ТВ

2+2 и УНІАН

"Плюсы" потеряли часть футбольного контента. Если в прошлом сезоне каналы показывали домашние игры пяти клубов УПЛ, то сейчас этот список сократился до трёх. И не исключено, что в будущем футбольный контент на каналах медиагруппы вовсе сойдёт на нет.

Чемпионат Украины. Премьер-лига (домашние матчи "Динамо", "Зари" и "Днепра-1")

Кубок Украины (домашние матчи "Динамо", "Зари" и "Днепра-1")

Лига чемпионов (только матч "Динамо" - АЗ в третьей квалификации)

Футбол1/2/3

Ключевые изменение во время телевизионного трансферного окна произошли на главных футбольных каналах страны. Так, "Футболы" потеряли Ла Лигу и Бундеслигу. По сублицензии от Megogo осталась только французская Лига 1. Любопытно, что летом 2019 года директор каналов Александр Денисов сообщал, что испанский чемпионат вернётся на "Футболы" на ближайшие четыре сезона . Как видим - хватило на год.

Также медиагруппа потеряла права на бельгийскую лигу, зато пополнила свой список Нидерландами и Южной Америкой. Но главное для компании, что топовые продукты всё равно у неё остаются: еврокубки, матчи сборных и большая часть украинского чемпионата.

Чемпионат Украины. Премьер-лига (домашние матчи "Шахтёра", "Десны", "Александрии", "Колоса", "Мариуполя", "Олимпика", "Ворсклы", "Львова", "Миная", "Руха" и "Ингульца").

Кубок Украины

Чемпионат Италии

Чемпионат Франции

Чемпионат Нидерландов

Кубок Бразилии

Лига чемпионов (начиная с раунда плей-офф)

Лига Европы (начиная с группового этапа плюс матчи "Колоса" и "Десны" в квалификации)

Суперкубок УЕФА

Лига наций УЕФА

Евро-2021

Setanta Sports

Чемпионат Бельгии перешёл с "Футболов" к ирландскому вещателю. В остальном никаких изменений не произошло - на Сетанте продолжают делать упор на АПЛ, отодвинув на второй план Чемпионшип и чемпионат Шотландии.

Чемпионат Англии

Кубок Англии

Кубок лиги Англии

Чемпионшип Англии

Чемпионат Шотландии

Чемпионат Бельгии

Shakhtar TV

Канал появился в 2020 году и показывает, что логично, показывает только матчи с участием "горняков". Но все игры первой команды (кроме товарищеских) только в записи.

Чемпионат Украины (матчи "Шахтёра" в записи)

Лига чемпионов (матчи "Шахтёра" в записи)

Лига Европы (матчи "Шахтёра" в записи)

Товарищеские матчи "Шахтёра"

Чемпионат Украины. U-21 (матчи "Шахтёра")

Спорт1/Спорт2

Каналы группы "Поверхность ТВ" по традиции собирают всё, что никому не нужно. Отметить можно разве что сохранение португальского футбола плюс появление экзотической для украинского зрителя Азии.

Чемпионат Португалии

Чемпионат Беларуси

Чемпионат Литвы

Чемпионат Венгрии

Азиатский отбор к ЧМ-2022 (с третьего раунда)

Лига чемпионов Азии

Кубок Азии

Xsport

Бывший хоккейный канал плавно отходит от спортивной темы, заполняя эфир другими проектами. Но игры второго по статусу дивизиона страны в свою программную сетку периодически ещё ставит. Хоть и всё реже.

Первая лига Украины

Eurosport1/Eurosport2

Пока не запланирован показ футбола в текущем сезоне на территории Украины.

Viasat Sport

Пока не запланирован показ футбола в текущем сезоне на территории Украины.

В интернете

oll.tv

Здесь можно будет увидеть всё то же, что показывают каналы "Футбол1/2/3".

Чемпионат Украины. Премьер-лига (домашние матчи "Шахтёра", "Десны", "Александрии", "Колоса", "Мариуполя", "Олимпика", "Ворсклы", "Львова", "Миная", "Руха" и "Ингульца").

Кубок Украины

Чемпионат Италии

Чемпионат Франции

Чемпионат Нидерландов

Лига чемпионов. Все матчи (начиная с раунда плей-офф)

Лига Европы (начиная с группового этапа плюс матчи "Колоса" и "Десны" в квалификации)

Суперкубок УЕФА

Лига наций УЕФА

Евро-2021

В пакете Xtra Sport за 139 грн/мес можно взять семь спортивных каналов: "Футбол 1/2/3", "Setanta Sports", "Viasat Sport", "Shakhtar TV", "Xsport"

Megogo

Чемпионат Испании

Чемпионат Германии

Чемпионат Франции

На платформе нет отдельно выделенного спортивного пакета. Но в тарифе "Максимальный" за 197 грн/мес кроме перечисленных выше трёх футбольных чемпионатов есть киберспорт, а также эксклюзивные боксёрские бои промоутерской компании Top Rank. Например, именно на этой платформе будет трансляция боя Ломаченко - Лопес в октябре.

В пакетах каналов можно приобрести подписку на каналы "Megogo Футбол", "2+2", "УНІАН", "Xsport", "Setanta Sports", "Setanta Sports+", "Eurosport1/2" и "Viasat Sport".

Sweet TV

У платформы нет своего спортивных пакета или эксклюзивного спортивного контента. Зато в "Тарифе M" за 97 грн/мес есть "базовый набор" спортивных каналов (естественно без двух первых "Футболов"): "Setanta Sports", "Setanta Sports+", "Футбол3", "Shakhtar TV", "Eurosport1/2", "Viasat Sport", "Xsport", "2+2" и "УНІАН".

Воля TV

Лига чемпионов. Все матчи (начиная с раунда плей-офф)

Лига Европы (начиная с группового этапа)

Относительно новый игрок в сфере OTT-платформ, но с большим выбором спортивных пакетов. Также есть свой футбольный контент (именно поэтому перед заставками еврокубков рядом с "Футболами" стоит лого "Воли").

Спортивные пакеты:

- "Воля спорт" за 50 грн/30 дней: "Xsport, "Перший автомобільний", "Eurosport1/2", "Футбол3", "Setanta Sports", "Shakhtar TV", "Extreme", "Fight box", "Fast & fun box" плюс трансляции еврокубков.

- "Воля спорт" (для трёх устройств) за 100 грн/30 дней: "Xsport, "Перший автомобільний", "Eurosport1/2", "Футбол3", "Setanta Sports", "Shakhtar TV", "Extreme", "Fight box", "Fast & fun box" плюс трансляции еврокубков.

- "Воля спорт плюс видео" за 140 грн/30 дней: все те же каналы плюс каталог фильмов, мультфильмов и сериалов.

- "Воля Супер спорт" за 169 грн / 30 дней: все те же каналы плюс "Футбол1/2", ряд не спортивных эфирных каналов и трансляции еврокубков.