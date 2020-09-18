Александр Шовковский - №2 в списке УДАРа на выборах
В Киевсовет
Александр Шовковский, легендарный украинский экс-голкипер киевского "
Первый номер в списке - сам Виталий Кличко.
К слову, местные выборы в Украине состоятся 25 октября и по новому законодательству. Избиратели могут самостоятельно изменить место политика в избирательном списке его политсилы.
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Источник:НВ
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Комментарии (4)
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FCZK-1922 (Кировоград)
18.09.2020 в 16:12
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velbag (Полтава)
18.09.2020 в 16:31
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Vantala (Kharkiv)
18.09.2020 в 16:39
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+1
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Dimka26 (Чернигов)
18.09.2020 в 17:03
0
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