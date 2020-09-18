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Александр Шовковский - №2 в списке УДАРа на выборах

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(1 голосов)

В Киевсовет

Александр Шовковский - №2 в списке УДАРа на выборах
Новина українською

Александр Шовковский, легендарный украинский экс-голкипер киевского "Динамо" и "сине-желтых", а сегодня - тренер-ассистент Андрея Шевченко в штабе сборной Украины, стал вторым номером в партийном списке политической силы "УДАР" Виталия Кличко на местных выборах в Киевсовет.

Первый номер в списке - сам Виталий Кличко.

К слову, местные выборы в Украине состоятся 25 октября и по новому законодательству. Избиратели могут самостоятельно изменить место политика в избирательном списке его политсилы.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Шовковский Украина Виталий Кличко
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Источник:
НВ

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Комментарии (4)
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FCZK-1922 (Кировоград)
18.09.2020 в 16:12
вопрос Шовковскому: тебе нравится в какой трешак превратился Киев при Кличке? Сашка это же надо уметь так зашкварится, куда ты полез, там же кроме застроек ни чего святого.
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+3
-3
velbag (Полтава)
18.09.2020 в 16:31
спрасіл жітєль міфічєского комфортабєльного мєгаполіса Кіраваград
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+2
0
Vantala (Kharkiv)
18.09.2020 в 16:39
Ты шутишь? По отзывам моих друзей-киевлян Кличко лучший мер за последний годы. Но если ориентироваться на высеры обиженых конкурентов и другой прокремлевскй ваты - то конечно да, "ужас-ужас".
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
18.09.2020 в 17:03
а в чем он лучший? Если по существу.
0
0


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