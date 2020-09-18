Александр Шовковский - №2 в списке УДАРа на выборах

Александр Шовковский, легендарный украинский экс-голкипер киевского " Динамо " и " сине-желтых ", а сегодня - тренер-ассистент Андрея Шевченко в штабе сборной Украины, стал вторым номером в партийном списке политической силы "УДАР" Виталия Кличко на местных выборах в Киевсовет.

Первый номер в списке - сам Виталий Кличко.

К слову, местные выборы в Украине состоятся 25 октября и по новому законодательству. Избиратели могут самостоятельно изменить место политика в избирательном списке его политсилы.