Женская сборная Украины оформила свою первую победу в отборе к Евро-2022

Женская сборная Украины провела свой четвертый матч в рамках отборочного турнира к Евро-2021.

Команда Натальи Зинченко на выезде играла с Черногорией и добыла свою первую победу в отборочном турнире – 3:1.

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Голы в составе нашей команды забивали Дарья Апанащенко и Надежда Кунина, также автоголом отличилась черногорка Сладжана Булатович.

Отметим, что сборная Украины с тремя очками после четырех матчей идет на четвертом месте в своей группе. 22 сентября сине-желтые дома примут Грецию.