  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женская сборная Украины оформила свою первую победу в отборе к Евро-2022
В тренде

Женская сборная Украины оформила свою первую победу в отборе к Евро-2022

Общие новости
(1 голосов)

Повержены черногорки

Женская сборная Украины оформила свою первую победу в отборе к Евро-2022
Новина українською

Женская сборная Украины провела свой четвертый матч в рамках отборочного турнира к Евро-2021.

Команда Натальи Зинченко на выезде играла с Черногорией и добыла свою первую победу в отборочном турнире – 3:1.

Читайте такжеСлавутич-Арена впервые в истории примет матч женской сборной Украины

Голы в составе нашей команды забивали Дарья Апанащенко и Надежда Кунина, также автоголом отличилась черногорка Сладжана Булатович.

Отметим, что сборная Украины с тремя очками после четырех матчей идет на четвертом месте в своей группе. 22 сентября сине-желтые дома примут Грецию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Женская сборная Украины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...