Ничья Шахтера и Зари, победа Колоса, потеря очков Реалом. Главные новости за 20 сентября
А также лидерство Черноморца и Металлиста 1925 и победа Ливерпуля
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 20 сентября
Заря дала бой Шахтеру
В центральном матче третьего тура встречались чемпион и бронзовый призер прошлого сезона. "Шахтер" открыл счет усилиями Марлоса, однако луганчане мгновенно отыгрались - Трубина пробил Кочергин. А уже на 28-й минуте "Заря" вышла вперед - Юрченко реализовал пенальти. В начале второго тайма Кривцов выровнял положение, а больше команды голов не забивали - ничья 2:2.
Колос и Олимпик побеждают
Оба коллектива экзаменовали новичков. Дончане разгромили на своем поле "Минай". Героем встречи стал иранец Захеди, который оформил дубль и помог забить Тейшейре. "Колос" на выезде разобрался с "Рухом". Еще в первом тайме дубль на свой счет записал Морозко. Львовяне смогли лишь сократить отставание, да и то на последних секундах - после нереализованного пенальти Русин добил мяч в сетку. "Колос" и "Олимпик" имеют по шесть очков и делят третье-четвертое места.
Одесса и Харьков возглавили Первую лигу
"Черноморец" встретился с бывшей командой своего тренера Сергея Ковальца - "Оболонью". В составе пивоваров дублем отметился Батальский, но моряки забили один гол больше (Лиховидько, автогол Ковбасы и гол Авагимяна). "Металлист 1925" минимально обыграл "Агробизнес" благодаря голу Ямполя с пенальти. Поэтому одесситы и харьковчане возглавили второй дивизион, имея по семь очков. Первую победу одержало "Полесье", которое минимально обыграло "Кристалл".
Ливерпуль выиграл у Челси
Аристократы принимали чемпиона имея немало кадровых проблем. Но это не оправдывает Кэпу, который привез гол, позволив Мане перехватить мяч. Еще однажды Садио0 забил головой - 2:0 в пользу красных. Однако главными героями дня стали Сон Хин Мин и Гарри Кейн из "Тоттенхэма". Первый забил четыре гола в игре с "Саутгемптоном" и все четыре мяча С передач Кейна. Второй еще и сам добавил один гол - шпоры победили 5:2. "Лестер" переиграл "Бернли" 4:2, а "Ньюкасл" проиграл "Брайтону" 0:3.
Реал стартовал с потери очков
Сливочные во втором туре приехали в гости к "Реалу Сосьедад" и не смогли забить хотя бы один гол, несмотря на значительное территориальное преимущество. Впрочем, соперник тоже ничем не ответил, как следствие - ничья 0:0. Среди прочего отмечаем вторую победу "Гранады" (над "Алавесом" 2:1), которая теперь возглавляет турнирную таблицу. Вместе с "Бетисом", который одолел "Вальядолид" 2:0.
Пирло одерживает первую победу
"Ювентус" принимал "Сампдорию" и не оставил сопернику ни единого шанса. Кулусевски открыл счет, Бонуччи удвоил преимущество, а Роналду оформил разгром. "Наполи" стартовал с победы над "Пармой" со счетом 2:0. "Дженоа" тем временем разобралась с "Кротоне" - 4:1, а "Кальяри" и "Сассуоло" поделили очки (1:1).
Соперник Десны играет вничью
В немецкой Бундеслиге состоялись два матча. "Вольфсбург", с которым черниговцы сыграют в третьем раунде квалификации ЛЕ, сыграл вничью с "Байером" - 0:0. "Лейпциг" в свою очередь и без Тимо Вернера справился с "Майнцом" - 3:1.
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