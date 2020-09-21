Ничья Шахтера и Зари, победа Колоса, потеря очков Реалом. Главные новости за 20 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 20 сентября

В центральном матче третьего тура встречались чемпион и бронзовый призер прошлого сезона. "Шахтер" открыл счет усилиями Марлоса, однако луганчане мгновенно отыгрались - Трубина пробил Кочергин. А уже на 28-й минуте "Заря" вышла вперед - Юрченко реализовал пенальти. В начале второго тайма Кривцов выровнял положение, а больше команды голов не забивали - ничья 2:2.

Оба коллектива экзаменовали новичков. Дончане разгромили на своем поле "Минай". Героем встречи стал иранец Захеди, который оформил дубль и помог забить Тейшейре. "Колос" на выезде разобрался с "Рухом". Еще в первом тайме дубль на свой счет записал Морозко. Львовяне смогли лишь сократить отставание, да и то на последних секундах - после нереализованного пенальти Русин добил мяч в сетку. "Колос" и "Олимпик" имеют по шесть очков и делят третье-четвертое места.

"Черноморец" встретился с бывшей командой своего тренера Сергея Ковальца - "Оболонью". В составе пивоваров дублем отметился Батальский, но моряки забили один гол больше (Лиховидько, автогол Ковбасы и гол Авагимяна). "Металлист 1925" минимально обыграл "Агробизнес" благодаря голу Ямполя с пенальти. Поэтому одесситы и харьковчане возглавили второй дивизион, имея по семь очков. Первую победу одержало "Полесье", которое минимально обыграло "Кристалл".

Аристократы принимали чемпиона имея немало кадровых проблем. Но это не оправдывает Кэпу, который привез гол, позволив Мане перехватить мяч. Еще однажды Садио0 забил головой - 2:0 в пользу красных. Однако главными героями дня стали Сон Хин Мин и Гарри Кейн из "Тоттенхэма". Первый забил четыре гола в игре с "Саутгемптоном" и все четыре мяча С передач Кейна. Второй еще и сам добавил один гол - шпоры победили 5:2. "Лестер" переиграл "Бернли" 4:2, а "Ньюкасл" проиграл "Брайтону" 0:3.

Сливочные во втором туре приехали в гости к "Реалу Сосьедад" и не смогли забить хотя бы один гол, несмотря на значительное территориальное преимущество. Впрочем, соперник тоже ничем не ответил, как следствие - ничья 0:0. Среди прочего отмечаем вторую победу "Гранады" (над "Алавесом" 2:1), которая теперь возглавляет турнирную таблицу. Вместе с "Бетисом", который одолел "Вальядолид" 2:0.

"Ювентус" принимал "Сампдорию" и не оставил сопернику ни единого шанса. Кулусевски открыл счет, Бонуччи удвоил преимущество, а Роналду оформил разгром. "Наполи" стартовал с победы над "Пармой" со счетом 2:0. "Дженоа" тем временем разобралась с "Кротоне" - 4:1, а "Кальяри" и "Сассуоло" поделили очки (1:1).

В немецкой Бундеслиге состоялись два матча. "Вольфсбург", с которым черниговцы сыграют в третьем раунде квалификации ЛЕ, сыграл вничью с "Байером" - 0:0. "Лейпциг" в свою очередь и без Тимо Вернера справился с "Майнцом" - 3:1.