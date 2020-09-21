Суперматч Заря - Шахтер, Ворскла - третья сила, план Б для Шевченко. ТаТоТаКе №177
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив смакуют топ-битвой "Зари" и "Шахтера", анализируют кадровые новинки Луческу в Динамо, возносят до небес Ворсклу и критикуют муниципальные клубы.
В выпуске также – альтернативная сборная для Шевченко, инсайды о деталях контракта Скрипника с Зарей и трансферные новости "Динамо".
- Сенькив ублажает подписчиков
- Чистый кайф в Запорожье
- Сюрпризы от Скрипника и Каштру
- Нашли виновного в первом голе Зари
- Самый главный вопрос тура
- Странный инсайд: почему могли уволить Скрипника
- Спиваковский и Сенькив соревнуются в метафорах
- Разница между Луческу и предшественниками
- Спиваковский тешит аналитикой
- Новые чудачества арбитров
- Резервисты Динамо – молодцы?
- Что будет с Гентом?
- Трансферные новости Динамо
- Дембельский аккорд Михайленко
- Неоднозначный поступок и мягкость
- Игровые проблемы Днепра-1
- Осторожно! Хвалим Мариуполь
- Ворскла – чемпион?
- Александрия и Бегбедер
- Как Десне жить без Филиппова?
- Стратегия Ингульца – не ок
- Рух и "Будет бой". Ха-ха
- Душевная боль Сенькива
- Пекло для сборной Украины
- Оболонь – дно?
- Тут точно. Муниципальные клубы – дерьмо
- Золотая ставка от Сенькива
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Источник:ТаТоТаке
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VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:23
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