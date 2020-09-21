  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Суперматч Заря - Шахтер, Ворскла - третья сила, план Б для Шевченко. ТаТоТаКе №177
В тренде

Суперматч Заря - Шахтер, Ворскла - третья сила, план Б для Шевченко. ТаТоТаКе №177

Общие новости
(1 голосов)
Суперматч Заря - Шахтер, Ворскла - третья сила, план Б для Шевченко. ТаТоТаКе №177
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив смакуют топ-битвой "Зари" и "Шахтера", анализируют кадровые новинки Луческу в Динамо, возносят до небес Ворсклу и критикуют муниципальные клубы.

В выпуске также – альтернативная сборная для Шевченко, инсайды о деталях контракта Скрипника с Зарей и трансферные новости "Динамо".

  • Сенькив ублажает подписчиков
  • Чистый кайф в Запорожье
  • Сюрпризы от Скрипника и Каштру
  • Нашли виновного в первом голе Зари
  • Самый главный вопрос тура
  • Странный инсайд: почему могли уволить Скрипника
  • Спиваковский и Сенькив соревнуются в метафорах
  • Разница между Луческу и предшественниками
  • Спиваковский тешит аналитикой
  • Новые чудачества арбитров
  • Резервисты Динамо – молодцы?
  • Что будет с Гентом?
  • Трансферные новости Динамо
  • Дембельский аккорд Михайленко
  • Неоднозначный поступок и мягкость
  • Игровые проблемы Днепра-1
  • Осторожно! Хвалим Мариуполь
  • Ворскла – чемпион?
  • Александрия и Бегбедер
  • Как Десне жить без Филиппова?
  • Стратегия Ингульца – не ок
  • Рух и "Будет бой". Ха-ха
  • Душевная боль Сенькива
  • Пекло для сборной Украины
  • Оболонь – дно?
  • Тут точно. Муниципальные клубы – дерьмо
  • Золотая ставка от Сенькива

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
VoinovEvgen
21.09.2020 в 15:23
Разнообрась свою cекcуальную жизнь, уже через 5 минут она тебе даст и такое будет вытворять что ты никогда не забудешь, поверьте мне это стоит попробовать, а вычитал здесь ---- bit.vodka/coos
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...