Динамо отпускает форварда, победы Сити и Милана, выбор Шевченко. Главные новости за 21 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 21 сентября

Как известно, в начале октября сборная Украины сыграет товарищеский матч с Францией, а затем поединки Лиги Наций с Германией и Испанией. На сбор национальной команды ее главный тренер вызвал 28 игроков. Есть и новичок - защитник молодежной сборной Евгений Чеберко, который летом перешел из "Зари" в австрийский ЛАСК. Девять игроков представляют "Шахтер", восемь - "Динамо", остальные - футболисты, выступающие за рубежом.

Ровно месяц прошел с тех пор, как киевский клуб вернул на родину своего воспитанника. На прошлых выходных он сыграл чуть больше 20 минут в матче против "Львова". А в понедельник "Динамо" объявило о прекращении сотрудничества с Артемом. В СМИ появилась информация о конфликте форварда с тренером, однако сам Кравец слухи опроверг. Также сообщалось, что он может вернуться в Турцию.

"Верес" не оставил шансов "Прикарпатью" - 3:0, все три мяча были забиты еще в первом тайме. Александр Головко потерпел первое поражение на посту тренера "Кремня", его команда уступила "Горняку-Спорт" 0:2. "ВПК-Агро" обыграл на выезде краматорский "Авангард" 3:2, а "Альянс" минимально обыграл "Николаев". Клуб из Сумской области делит лидерство с "Черноморцем" и харьковским "Металлистом 1925".

Испанские СМИ сообщают, что ряд местных клубов обратили свое внимание на форварда "Динамо" Франа Соля. В частности, интерес приписывают "Альмерии", "Сельте", "Вальядолиду", "Тенерифе" и "Эльче". Однако в большинстве случаев речь идет об аренде, тогда как "Динамо" хочет осуществить полноценный трансфер за 3,5 млн евро - именно столько киевляне в свое время заплатили за испанца "Виллему II".

Горожане пропускали первый тур, а во втором встретились с "Вулверхэмптоном". Уже в первом тайме голы де Брюйне и Фодена обеспечили команде Гвардиолы комфортное преимущество. На 78-й Рауль Хименес сократил отставание, однако Габриэль Жезус восстановил преимущество "Сити" в два мяча. Поединок так и завершился - 1:3 в пользу манчестерской команды. Александр Зинченко не попал даже в заявку. В еще одном матче дня в Англии "Астон Вилла" победила "Шеффилд" 1:0.

"Россонери" принимали на своем поле "Болонью". В первом тайме Златан замкнул подачу Тео Эрнандеса, а после перерыва реализовал пенальти. "Милан" в итоге победил 2:0. Интересно, что Ибрагимович отмечается по крайней мере одним забитым голом уже в 23-х сезонах подряд!

Миланский клуб официально подтвердил трансфер чилийского хавбека "Барселоны" Артуро Видаля. Ранее в СМИ сообщалось, что он обойдется нерадзруи только в миллион евро. Между тем, испанские журналисты сообщают, что "Барселона" предлагает Луис Суаресу разорвать контракты, каталонцы готовы заплатить уругвайцу семь миллионов евро. Сам бомбардир ведет переговоры с "Атлетико".