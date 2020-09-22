Лучший игрок 3-го тура УПЛ по версии читателей UA-Футбол!

Вы соскучились?

Мы возвращаемся со вторым сезоном нашего сериала "Лучший футболист тура"!

И уже традиционно, мы определили главного героя тура посредством голосования в нашем telegram-канале.

Что же у нас вышло?

3-е место – Зайхеди Шахаб ("Олимпик")

"Минай" бодро начал чемпионат с победы над "Александрией", но уже во втором туре "Олимпик" показал дерзкому новичку, что такое рабочие будни в УПЛ. Вернее, даже не столько "Олимпик", сколько Зайхеди Шахаб. Именно иранец организовал все три гола своей команды, продемонстрировав целый набор качеств отличного бомбардира: сначала после его удара мяч рикошетом от Тейшейры залетел в сетку ворот, потом он мастерски воспользовался неразберихой после подачи с углового, а потом совершил контрольный в быстрой атаке. Великолепный матч, с какой стороны не посмотри.

2-е место – Владислав Кабаев ("Шахтер")

Как оказалось позже, в контракте Виктора Скрипника есть пункт, который позволяет уволить его после трех поражений подряд. И если для тренера это не такая уж и проблема (он себе работу найдет), то вот от необдуманного шага руководство своего клуба спас именно Владислав Кабаев. Футболист выдал роскошный матч не против кого-нибудь, а против действующего чемпиона. Сначала форвард "Зари" сам вступил в отбор, выцарапал мяч перед чужой штрафной и отдал на Кочергина, а потом снова проявил активность и заработал пенальти, который реализовал Юрченко. Именно за такую командную работу однозначно стоит выделить Владислава.

1-е место – Николай Шапаренко ("Динамо")

Несмотря на молодой возраст, Николай Шапаренко пережил в "Динамо" уже немало сложных этапов. И вот сейчас Коля снова находит свою игру, становясь одним из лучших футболистов команды. Он был однозначно лучшим в матче с АЗ, а теперь за один тайм разобрал неуступчивый "Львов". Именно его выход в перерыве перевернул игру, а сам полузащитник поучаствовал во всех голах + поспособствовал удалению у соперника. Причем каждое действие плеймейкера киевлян было не просто эффективным, но и эффектным. А потому неудивительно, что наши читатели особо запомнили его перформанс.

ОФИЦИАЛЬНО! Лучшим игроком 3-го тура УПЛ становится Николай Шапаренко!