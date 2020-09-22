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Женская сборная Украины разгромила Грецию и сохраняет шансы на выход на Евро-2022

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Теперь нужно обыгрывать Ирландию и Грецию повторно

Женская сборная Украины разгромила Грецию и сохраняет шансы на выход на Евро-2022
Новина українською

Женская сборная Украины провела свой 5-й матч в отборочной группе к Евро-2022.

Во вторник 22 сентября украинки на Оболонь Арене без шансов для соперниц разгромили сборную Греции – 4:0.

Одержав победу над Грецией, сборная Украины вышла на третье место в группе. Теперь команду Натальи Зинченко ждут матчи с Ирландией дома и Грецией на выезде, которые пройдут в конце октября. Для продолжения борьбы за путевку на Евро устраивают только победы.

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Отметим, что напрямую на Евро выходят победители девяти групп (здесь вопрос в нашей группе снят немками) и три лучшие вторые команды. Еще шесть команд, которые станут вторыми в своих группах, разыграют в стыковых матчах последние три путевки.

Украина - Греция 4:0

Голы Козлова (58, 71), Кравец (88), Апанащенко (90+5).

Украина: Самсон, Филенко (Петрик, 75), Кравец, Шматко, Басанская, Андрущак, Химич, Бойченко, Апанащенко, Малахова (Козлова, 46), Овдийчук (Кунина, 83).

Женская сборная Украины разгромила Грецию и сохраняет шансы на выход на Евро-2022 - изображение 1

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В статье: Женская сборная Украины по футболу
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Источник:
УАФ

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