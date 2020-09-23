Новый тренер Днепра-1, феерия Ярмоленко, трансфер Десны. Главные новости за 22 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 22 сентября

Днепровский клуб наконец официально объявил о назначении главным тренером хорватского специалиста Игора Йовичевича. Тот известен в первую очередь работой с львовским "Карпатами", где он был и спортивным директор, и главным тренером. Правда, под его руководством зелено-белые в сезоне 2014-15 едва не вылетели, заняв предпоследнее место. Также в 2020-м возглавлял загребское "Динамо", но долго на посту не задержался. Напомним, что Йовичевич заменил Дмитрия Михайленко, который возглавлял "Днепр-1" с момента создания клуба.

Украинец вышел в основе "Вест Хэма" на матч третьего раунда Кубка английской лиги против "Халла". И стал главным героем встречи. Ярмоленко ассистировал сначала Снодграссу, а затем Аллеру, также сам отметился двумя голами - реализовал пенальти и замкнул прострел, то есть принял участие в четырех командных голах. "Вест Хэм" в итоге победил 5:1.

Во вторник стартовал последний раунд квалификации Лиги Чемпионов. Были сыграны три матча: чемпион Австрии "Зальцбург" победил на выезде чемпиона Израиля "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 1:2. Чемпионы Чехии и Дании "Славия" и "Мидтьюлланн" разошлись миром (0:0), а представитель России "Краснодар" обыграл ПАОК на своем поле 2: 1. Ответные матчи запланированы на 30 сентября.

Черниговский клуб наконец объявил о трансфере своего лучшего бомбардира Александра Филиппова в бельгийский клуб "Сент-Трюйден". По данным СМИ, "Десна" заработала на 27-летнем форварде полтора миллиона евро. Напомним, что в прошлом сезоне Филиппов забил 18 матчей в 32-х матчах чемпионата и Кубка Украины.

Не долго Артем Кравец оставался без работы после прощания с киевским "Динамо". Форвард подписал трехлетний контракт с турецким "Коньяспором", который прошлый чемпионат завершил на 13-м месте. До этого он два года выступал за "Кайсериспор". Напомним, что в Киеве Артем пробыл всего месяц, после чего стороны разорвали отношения.

Туринский клуб оформил аренду испанского форварда "Атлетико" Альваро Мораты. Старая синьора заплатит десять миллионов евро, а в следующем сезоне сможет выкупить игрока за 45 млн. Стоит напомнить, что Мората, который является воспитанником "Реала", уже играл за "Ювентус" в течение двух сезонов. Даже выходил в финал Лиги Чемпионов с туринцами. Также в его послужном списке есть выступления за "Реал" и "Челси".