Тренер Днепра-1, MVP Ярмоленко, клубы Кравца и Филиппова. Главные новости за 22 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 22 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеНовый тренер Днепра-1, феерия Ярмоленко, трансфер Десны. Главные новости за 22 сентября
Новый тренер для СК "Днепр-1", невероятный перформанс Андрея Ярмоленко в матче за "Вест Хэм", но и это не все наши новости на сегодня. Подробности переходов Александра Филиппова из "Десны" в "Сент-Трюйден", Артема Кравца из "Динамо" в турецкий клуб, а также аренды Альваро Мораты в итальянский гранд. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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