Успех Динамо, неудача Шахтера и переход Суареса. Главные новости за 23 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 23 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеДинамо обыграло Гент, а Шахтер снова потерял очки в УПЛ. Главные новости за 23 сентября
"Динамо" делает первый рывок в группу ЛЧ в рамках плей-офф турнира, "Ференцварош" устраивает грандиозную перестрелку с "Мольде", но и это не все наши новости на сегодня. "Шахтер" теряет очки в УПЛ, Нидерланды находят нового тренера, Суарес покидает "Барселону" со слезами на глазах, а Месси и Роналду не входят в тройку претендентов на приз от УЕФА. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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