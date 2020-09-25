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Вылет Десны и Колоса из ЛЕ, триумф Баварии в Суперкубке УЕФА. Главные новости за 24 сентября

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А также сохранения правила пяти замен и новый вратарь Челси

Вылет Десны и Колоса из ЛЕ, триумф Баварии в Суперкубке УЕФА. Главные новости за 24 сентября
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UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 24 сентября

Десна не справилась с Вольфсбургом

Дебютный матч “Десны” в еврокубках закончился для нее поражением. Черниговская команда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы проиграла на выезде “Вольфсбургу” со счетом 0:2. “Десна” пропустила первый гол в середине первого тайма после углового (Гилявоги), а точку матче поставил Гинчек на 90+2 минуте. “Десна” доигрывала матч вдесятером из-за удаления Тамма.

Риека остановила Колос

Помимо “Десна”, вчера свой последний матч в еврокубках 2020/2021 провел “Колос”. Команда из Ковалевки уступила на выезде хорватской “Риеке”. Команды играли под проливным дождем большую часть матча и основное время закончилось со счетом 0:0. В овертайме “Риека” была сильнее – хорваты забили два гола и в итоге выиграли 2:0.

Бавария выиграла Суперкубок Европы

“Бавария” выиграла очередной трофей в 2020-м году. Следом за треблом в прошлом сезоне, мюнхенцы оформили победу в Суперкубке УЕФА. “Севилья” вышла вперед в первом тайме благодаря голу с пенальти Окампоса, но Горетцка до перерыва смог отыграть один мяч. Второй гол “Бавария” провела только в овертайме – мячом отличился Хави Мартинес.

В еврокубках останется правило пяти замен

УЕФА официально утвердил список турниров, на которых в этом сезоне разрешено будет проводить пять замен. В список соревнований попали Лига Чемпионов, Лига Европы, Лига Наций, матчи отбора на Евро-2020, а также женская ЛЧ.

Годин перешел в Кальяри, новый вратарь Челси

Вчера на европейском рынке состоялось несколько значимых трансферов. Уругвайский защитник Диего Годин перешел в качестве свободного агента в “Кальяри”, “Челси” заплатил 22 млн фунтов за вратаря “Ренна” Эдуара Менди, а “Лидс” усилился центрбеком “Реал Сосьедада” Диего Льоренте.

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