Финиш в еврокубках для Десны и Колоса, триумф Баварии. Главные новости за 24 сентября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
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"Десна" вылетает от немецкого "Вольфсбурга", "Колос" также не смог пройти в следующую стадию Лиги Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Мюнхенская "Бавария" выигрывает очередной трофей, УЕФА утверждает список турниров с пятью заменами, а трансферный рынок кишит яркими переходами. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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Maldini (Киев)
25.09.2020 в 09:08
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