  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Финиш в еврокубках для Десны и Колоса, триумф Баварии. Главные новости за 24 сентября. Аудио
В тренде

Финиш в еврокубках для Десны и Колоса, триумф Баварии. Главные новости за 24 сентября. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Финиш в еврокубках для Десны и Колоса, триумф Баварии. Главные новости за 24 сентября. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеВылет Десны и Колоса из ЛЕ, триумф Баварии в Суперкубке УЕФА. Главные новости за 24 сентября

"Десна" вылетает от немецкого "Вольфсбурга", "Колос" также не смог пройти в следующую стадию Лиги Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Мюнхенская "Бавария" выигрывает очередной трофей, УЕФА утверждает список турниров с пятью заменами, а трансферный рынок кишит яркими переходами. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Maldini (Киев)
25.09.2020 в 09:08
ЧЕГО И СЛЕДОВАЛО ожидать!!!Не думайте.что я злорадствую,просто ТРЕЗВО мыслю!Пока у нас будут бразилы и афро-американцы,так и будет!Нужно кардинально всё поменять:НИКАКИХ ИНОСТРАННЫХ ТРЕНЕРОВ И ФУТБОЛИСТОВ,ТОЛЬКО СВОИ!!!Для чего и кого существуют детские спортивные школы и там получают зарплату,а потом платим деньги легионерам-неграм?А свои "гниют"на банках,т.е. в запасе?!Это же безобразие!!!Пора что-то делать!У нас ЕСТЬ и способные тренеры и футболисты!Возьмите мини-футбол?!Верю в своих РЕБЯТ,они не хуже бразилов!!!Это Лобановский доказал,Царство Ему Небесное!!!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...