Финиш в еврокубках для Десны и Колоса, триумф Баварии. Главные новости за 24 сентября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 24 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

"Десна" вылетает от немецкого "Вольфсбурга", "Колос" также не смог пройти в следующую стадию Лиги Европы, но и это не все наши новости на сегодня. Мюнхенская "Бавария" выигрывает очередной трофей, УЕФА утверждает список турниров с пятью заменами, а трансферный рынок кишит яркими переходами. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.