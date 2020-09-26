Слухи о Зинченко, лидерство Металла, прощание Месси с Суаресом. Главные новости за 25 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 25 сентября

Собственно, об этом ходят слухи уже давно, учитывая, что Александр выпал из обоймы Хосепа Гвардиолы. В этом сезоне, в частности, он еще не выходил на поле в футболке "Манчестер Сити", но из-за травмы (правда, дважды играл за сборную). Так вот, по информации итальянских СМИ, Зинченко может оказаться в "Барселоне". Утверждается, что каталонский клуб рассматривает вариант с арендой украинского игрока.

Харьковская команда в четвертом туре Второй лиги принимала днепровскую "Перемогу". Счет уже на третьей минуте открыл бразильский новичок "Металла" Андерсон Пико, известный по выступлениям в "Днепре". Во втором тайме Лозовой удвоил преимущество, также реализовав пенальти. "Металл" лидирует в группе В Второй лиги, набрав максимум очков с разницей голов 14:0.

Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов

Неудача "Колоса" и "Десны" сказалась на позиции Украины в таблице коэффициентов УЕФА, на основе которой формируется представительство команд в еврокубках. Нас обошла Шотландия, которая в квалификации собирает баллы усилиями "Селтика", "Рейнджерс", а до этого еще и "Абердина" и "Мазервелла". Поэтому сейчас Украина в общем рейтинге 13-я. Впрочем, отставание от Шотландии минимальное - 0,025 балла. Детали здесь >>

Уругвайский форвард официально стал игроком мадридского "Атлетико". Стороны подписали соглашение на два года. Конечно, это знаковое событие, на которое не мог не отреагировать Лионель Месси. Аргентинец опубликовал пост в Instagram, в котором выразил сожаление, что Луиса уже не будет в команде. А еще Лео использовал фразу: "Ты не заслужил, чтобы тебя так выбросили, но меня уже ничего не удивляет". Интересно, что Месси поддержали другие бывшие игроки "Барселоны" - Дани Алвес, Это'О, Фабрегас и Неймар.

Во Франции стартовал уже пятый тур. В первом матче "Лилль" принимал "Нант" и победил со счетом 2:0. Это позволило догам ситуативно возглавить турнирную таблицу - "Сент-Этьен" и "Ренн" они опережают на одно очко, интересно, что эти команды сегодня сыграют между собой. В Бундеслиге в рамках второго тура состоялся матч "Герта" - "Айнтрахт". Берлинцы после эффектного старта (4:1 над "Вердером") на этот раз проиграли 1:3. Результат франкфуртцам обеспечили голы Андре Силвы, Роде и Доста.