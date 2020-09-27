Лидерство Динамо, провал Днепра-1, характер Реала. Главные новости за 26 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 26 сентября

Матч против "Миная" оказался для киевлян достаточно легким. Разгромной победе команды Луческу способствовало быстрое удаление в составе соперника - Павлыш уже на 15-й минуте покинул поле. Счет "Динамо" открыло на 36-й (Андриевский), еще до перерыва удвоило преимущество (Цыганков), а во втором тайме оформило разгром 4:0 (Вербич и автогол Матича). Учитывая, что впервые в чемпионате очки потеряла "Ворскла" (ничья 0:0 с "Мариуполем"), "Динамо" вышло на первое место - бело-синие опережают полтавчан по дополнительным показателям.

Это был дебют на посту тренера днепрян Игора Йовичевича. Но хорват не успел особенно повлиять на команду - "Днепр-1" выглядел откровенно беспомощно на протяжении всего матча. Как следствие, подопечные Шарана забили четыре раза - голы в свой актив записали Безбородко, Третьяков и Лучкевича, а Сваток срезал в свои ворота. Гости смогли ответить голом престижа в исполнении Адамюка. Для "Александрии" это вторая победа в сезоне.

"Черноморец" в четвертом туре одолел "Верес" благодаря единственному голу в исполнении Мартыненко. "Металлист 1925" продемонстрировал характер в игре с "Кристаллом" - победа на выезде 1:2, при этом команда Кривенцова пропустила уже на третьей минуте. У одесситов и харьковчан по десять очков. "Кремень" Александра Головко минимально обыграл "Оболонь", "Агробизнес" был сильнее "Альянса" (2:1), "Горняк-Спорт" разгромил "ВПК-Агро" 3:0, а "Полесье" и "Прикарпатье" сыграли вничью 1:1.

В Англии проходят матчи третьего тура. "Эвертон" одержал третью победу подряд, на этот раз над "Кристал Пэлас" (1:2). "Манчестер Юнайтед" героически добыл три очка в игре с "Брайтоном". Соперник сравнял счет на 90+5-й, но красные дьяволы заработали и реализовали пенальти на 90+10-й - 2:3 в пользу команды Сульшера. "Челси" провалил первый тайм с "Вест Бромвичем", проиграв 0:3. Но после перерыва команда Лэмпарда смогла отыграться - 3:3 в итоге.

Королевский клуб в противостоянии с севильцами уступил им по всем важным показателям - ударам по воротам, опасных атаках, стандартам, но выиграл по счету. После первого тайма "Реал" проигрывал 1:2, в начале второго сравнял с помощью автогола, на 67-й "Бетис" остался в меньшинстве после удаления Эмерсона, а на 82-й победный для "Реала" мяч ударом с пенальти забил Серхио Рамос.

Команда Руслана Малиновского устроила перестрелку с "Торино" и победила 4:2. Героем встречи стал Гомес, который забил сам и дважды ассистировал партнерам. Украинец появился на поле на 64-й минуте. "Лацио" спокойно разобрался с "Кальяри" - 0:2, а "Интер" продемонстрировал характер в игре с "Фиорентиной" - команда Конте победила 4:3, забив два последних гола на 87-й и 89-й минутах.

После эффектного старта Дортмунд уже во втором туре потерял очки там, где от него не ждали - "Боруссия" проиграла "Аугсбургу" 0:2. Опять проигрывает "Шальке" - на этот раз "Вердеру" 1:3. В центральном матче дня в Бундеслиге "Байер" сыграл вничью 1:1 с "Лейпцигом", с таким же счетом "Боруссия" из Менхенгладбаха закончила матч с "Унион Берлин".