Лидерство Динамо, провал Днепра-1, характер Реала. Главные новости за 26 сентября
А также ситуация в Первой лиге, феерия Аталанты и класс Эвертона
UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 26 сентября
Динамо возглавило турнирную таблицу УПЛ
Матч против "Миная" оказался для киевлян достаточно легким. Разгромной победе команды Луческу способствовало быстрое удаление в составе соперника - Павлыш уже на 15-й минуте покинул поле. Счет "Динамо" открыло на 36-й (Андриевский), еще до перерыва удвоило преимущество (Цыганков), а во втором тайме оформило разгром 4:0 (Вербич и автогол Матича). Учитывая, что впервые в чемпионате очки потеряла "Ворскла" (ничья 0:0 с "Мариуполем"), "Динамо" вышло на первое место - бело-синие опережают полтавчан по дополнительным показателям.
Александрия легко расправилась с Днепром-1
Это был дебют на посту тренера днепрян Игора Йовичевича. Но хорват не успел особенно повлиять на команду - "Днепр-1" выглядел откровенно беспомощно на протяжении всего матча. Как следствие, подопечные Шарана забили четыре раза - голы в свой актив записали Безбородко, Третьяков и Лучкевича, а Сваток срезал в свои ворота. Гости смогли ответить голом престижа в исполнении Адамюка. Для "Александрии" это вторая победа в сезоне.
Харьков и Одесса продолжают лидировать в Первой лиге
"Черноморец" в четвертом туре одолел "Верес" благодаря единственному голу в исполнении Мартыненко. "Металлист 1925" продемонстрировал характер в игре с "Кристаллом" - победа на выезде 1:2, при этом команда Кривенцова пропустила уже на третьей минуте. У одесситов и харьковчан по десять очков. "Кремень" Александра Головко минимально обыграл "Оболонь", "Агробизнес" был сильнее "Альянса" (2:1), "Горняк-Спорт" разгромил "ВПК-Агро" 3:0, а "Полесье" и "Прикарпатье" сыграли вничью 1:1.
Эвертон не теряет очки, МЮ добывает первую победу
В Англии проходят матчи третьего тура. "Эвертон" одержал третью победу подряд, на этот раз над "Кристал Пэлас" (1:2). "Манчестер Юнайтед" героически добыл три очка в игре с "Брайтоном". Соперник сравнял счет на 90+5-й, но красные дьяволы заработали и реализовали пенальти на 90+10-й - 2:3 в пользу команды Сульшера. "Челси" провалил первый тайм с "Вест Бромвичем", проиграв 0:3. Но после перерыва команда Лэмпарда смогла отыграться - 3:3 в итоге.
Реал вырвал победу над Бетисом
Королевский клуб в противостоянии с севильцами уступил им по всем важным показателям - ударам по воротам, опасных атаках, стандартам, но выиграл по счету. После первого тайма "Реал" проигрывал 1:2, в начале второго сравнял с помощью автогола, на 67-й "Бетис" остался в меньшинстве после удаления Эмерсона, а на 82-й победный для "Реала" мяч ударом с пенальти забил Серхио Рамос.
Аталанта начинает в своем стиле
Команда Руслана Малиновского устроила перестрелку с "Торино" и победила 4:2. Героем встречи стал Гомес, который забил сам и дважды ассистировал партнерам. Украинец появился на поле на 64-й минуте. "Лацио" спокойно разобрался с "Кальяри" - 0:2, а "Интер" продемонстрировал характер в игре с "Фиорентиной" - команда Конте победила 4:3, забив два последних гола на 87-й и 89-й минутах.
Боруссия снова провалилась
После эффектного старта Дортмунд уже во втором туре потерял очки там, где от него не ждали - "Боруссия" проиграла "Аугсбургу" 0:2. Опять проигрывает "Шальке" - на этот раз "Вердеру" 1:3. В центральном матче дня в Бундеслиге "Байер" сыграл вничью 1:1 с "Лейпцигом", с таким же счетом "Боруссия" из Менхенгладбаха закончила матч с "Унион Берлин".
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