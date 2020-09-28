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Динамо - снова лидер, провал Йовичевича, разговор Скрипника с Геллером. ТаТоТаке №179

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Динамо - снова лидер, провал Йовичевича, разговор Скрипника с Геллером. ТаТоТаке №179
Новина українською

Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив снова занимаются любимым делом – анализируют матчи украинских команд в еврокубках и кайфуют от очередного тура УПЛ.

В выпуске также - целая куча уникальных инсайдов (будущее Яремчука, трансферы Днепра-1, уют в Заре), рейтинг потенциальных открытий чемпионата и жесткая критика Карпат.

  • В чем проблема Десны
  • Костышин – не Остап Вишня
  • Украинским клубам нужна ЛЕ?
  • Наши будут в еврокубке для бедных
  • "Динамо" – лидер чемпионата!
  • Руководители "Миная" – невежды
  • Чудеса в игре "Динамо"
  • "Днепр-1" снова проиграл в футбол
  • Инсайд о трансферах "Днепра-1"
  • "Мариуполь" не выгреб в Полтаве
  • "Львов" – это ужас
  • Разговор между Геллером и Скрипником
  • Спиваковский разносит "Львов"
  • Уважуха "Олимпику"
  • А судьи что?
  • "Шахтер" тянут те, кому очень надо
  • "Десна" и "Колос" также играли в УПЛ
  • Супряга и "Болонья": когда?
  • Хит-парад талантов УПЛ
  • Инсайдище о Яремчуке
  • Сенькив разваливает "Карпаты"
  • Ставочка с коэффициентом 6!

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Михаил Спиваковский Андрей Сенькив
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Источник:
ТаТоТаке

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