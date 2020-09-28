Динамо - снова лидер, провал Йовичевича, разговор Скрипника с Геллером. ТаТоТаке №179
Михаил Спиваковский и Андрей Сенькив снова занимаются любимым делом – анализируют матчи украинских команд в еврокубках и кайфуют от очередного тура УПЛ.
В выпуске также - целая куча уникальных инсайдов (будущее Яремчука, трансферы Днепра-1, уют в Заре), рейтинг потенциальных открытий чемпионата и жесткая критика Карпат.
- В чем проблема Десны
- Костышин – не Остап Вишня
- Украинским клубам нужна ЛЕ?
- Наши будут в еврокубке для бедных
- "Динамо" – лидер чемпионата!
- Руководители "Миная" – невежды
- Чудеса в игре "Динамо"
- "Днепр-1" снова проиграл в футбол
- Инсайд о трансферах "Днепра-1"
- "Мариуполь" не выгреб в Полтаве
- "Львов" – это ужас
- Разговор между Геллером и Скрипником
- Спиваковский разносит "Львов"
- Уважуха "Олимпику"
- А судьи что?
- "Шахтер" тянут те, кому очень надо
- "Десна" и "Колос" также играли в УПЛ
- Супряга и "Болонья": когда?
- Хит-парад талантов УПЛ
- Инсайдище о Яремчуке
- Сенькив разваливает "Карпаты"
- Ставочка с коэффициентом 6!
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Источник:ТаТоТаке
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