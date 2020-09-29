Волевой Ливерпуль, слухи о Яремчуке, топ-трансфер Гвардиолы. Главные новости за 28 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 28 сентября

Третий тур АПЛ завершался поединком "Ливерпуля" с "Арсеналом". Счет на 25-й минуте открыл Ляказетт, но подопечные Клоппа максимально быстро отыгрались усилиями Мане, и еще до конца первого тайма вышли вперед благодаря голу Робертсона. Точку в противостоянии на 88-й минуте поставил новичок "Ливерпуля" Диего Жота - 3:1 в пользу мерсисайдцев, которые таким образом отомстили за поражение "Арсеналу" в матче за Суперкубок Англии.

Во вторник бельгийский "Гент" сыграет второй матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов с "Динамо". Но в Киев не прилетел Роман Яремчук. По информации СМИ, украинский форвард продолжает конфликтовать с клубом, ведь хочет переехать в топ-чемпионат. Есть информация, что Яремчуком интересуются итальянцы, в частности "Рома". Потенциальный трансфер оценивается в 20 млн евро. Впрочем, тренер "Гента" подчеркнул, что никакого конфликта между Яремчуком и клубом нет, у Романа просто повреждения спины.

Житомирское "Полесье" грозит сняться с чемпионата из-за недофинансирования из областного бюджета. Как заявил директор клуба, город свою половину выделило, а вот область еще должна перечислить 3,5 млн грн. По его словам, в "Полесье" пока нет денег на выезд на матч с "Альянсом". В целом годовой бюджет клуба составляет 9,6 млн грн.

Уже традиционно Хосеп Гвардиола решил укрепить линию обороны. За 68 млн евро в Манчестер переехал 23-летний центральный защитник "Бенфики" Рубен Диаш. Лиссабонский клуб взамен покупает за 15 млн аргентинца Николаса Отаменди. Интересно, что за все время работы в "Манчестер Сити", Гвардиола в целом потратил 442 млн евро только на защитников.

Об украинских трансферах

По информации СМИ, "Днепр-1" договорился с "Шахтером" об аренде центрального полузащитника Александра Пихаленка. "Рух" прекратил сотрудничество с хавбеком Андреем Коробенко и форвардом Габриэлем. "Ингулец" подписывает ганского форварда, который является воспитанником "Спортинга". Как сообщил тренер Сергей Лавриненко, потенциальный новичок проходит медосмотр в Киеве. "Шахтер" отдал в "Мариуполь" очередного воспитанника - Олега Очеретного. "Болонья" сделала последнее предложение по Супряге - 12 млн + 3 млн бонусов - и ждет ответа "Динамо".

"Дженоа" официально сообщила, что в клубе обнаружено 14 человек, инфицированных COVID-19. Среди них восемь футболистов. Учитывая ситуацию, следующий матч генуэзцев против "Торино", запланированный на 3 октября, будет перенесен. Важно, что положительные тесты игроки "Дженоа" сдали сразу после матча чемпионата против "Наполи", в котором генуэзцы проиграли 0:6. Неаполитанцы об инфицировании пока ничего не сообщается.