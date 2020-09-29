Реванш Ливерпуля и вспышка COVID-19 в клубе Серии А. Главные новости за 28 сентября. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Читайте такжеВолевой Ливерпуль, слухи о Яремчуке, топ-трансфер Гвардиолы. Главные новости за 28 сентября
Победа "Ливерпуля" в матче с "Арсеналом", туманная судьба Яремчука в "Генте" и угрозы житомирского "Полесья", но и это не все наши новости на сегодня. Гвардиола в очередной раз укрепляет линию обороны, пресс-служба клуба Серии А сообщает про вспышку коронавируса, а также информация с украинского трансферного рынка. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...