Реванш Ливерпуля и вспышка COVID-19 в клубе Серии А. Главные новости за 28 сентября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 28 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Победа "Ливерпуля" в матче с "Арсеналом", туманная судьба Яремчука в "Генте" и угрозы житомирского "Полесья", но и это не все наши новости на сегодня. Гвардиола в очередной раз укрепляет линию обороны, пресс-служба клуба Серии А сообщает про вспышку коронавируса, а также информация с украинского трансферного рынка. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.