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Символ украинского футбола: сегодня Андрей Николаевич Шевченко отмечает День рождения

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Ведет "сине-желтых" к победам

Символ украинского футбола: сегодня Андрей Николаевич Шевченко отмечает День рождения
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Андрей Николаевич Шевченко родился 29 сентября 1976 года – лучший бомбардир в истории сборной Украины (48 голов). С 15 июля 2016 года – наставник национальной сборной Украины.

Шевченко – обладатель Золотого мяча 2004 года. Дважды становился лучшим бомбардиром ЛЧ и Серии А. Второй бомбардир в истории "Милана", лучший голеадор в истории миланского дерби. Шесть раз признавался лучшим футболистом Украины. Заслуженный мастер спорта Украины.

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В составе киевского "Динамо" становился чемпионом Украины (5 раз), обладателем Кубка (3) и Суперкубка (2011). В "Милане" выигрывал Скудетто, Кубок и Суперкубок Италии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В рамках своей карьеры в "Челси" Шевченко брал Кубок и Суперкубок Англии, Кубок футбольной лиги. Входит в список ФИФА 100.

Отметим, что сегодня также празднует День рождения экс-президент "Милана" (1986-2016) Сильвио Берлускони (84 года, на 40 лет старше Шевченко).

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В статье: Андрей Шевченко Украина Сильвио Берлускони Динамо (Киев) Челси (Лондон) Милан
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