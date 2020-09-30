Динамо и Ребров в квартете ЛЧ, новый глава ПФЛ и успех Жозе. Главные новости за 29 сентября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 29 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Киевское "Динамо" Мирчи Луческу и венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва шагнули в квартет Лиги чемпионов, но и это не все наши новости на сегодня. Обновленный протокол проведения матчей Украинской Премьер-лиги, новый глава ПФЛ и перформанс "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо в рамках Кубка Английской лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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