Все о матче Динамо - Гент и немного Коноплянки. Новый выпуск ТаТоТаке
Разбор полетов команды Мирчи Луческу
Ведущие программы ТаТоТаке анализируют первый за 4 года выход Динамо в Лигу чемпионов. Кто лучший игрок матча с Гентом? Как изменился Супряга? Почему Луческу все равно злится? Сколько денег уже заработал киевский клуб? А также перейдет ли Евгений Коноплянка в Днепр-1 - все это в новом выпуске ТаТоТаке.
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