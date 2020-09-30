Все о матче Динамо - Гент и немного Коноплянки. Новый выпуск ТаТоТаке

Ведущие программы ТаТоТаке анализируют первый за 4 года выход Динамо в Лигу чемпионов. Кто лучший игрок матча с Гентом? Как изменился Супряга? Почему Луческу все равно злится? Сколько денег уже заработал киевский клуб? А также перейдет ли Евгений Коноплянка в Днепр-1 - все это в новом выпуске ТаТоТаке.