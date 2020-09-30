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Все о матче Динамо - Гент и немного Коноплянки. Новый выпуск ТаТоТаке

Общие новости
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Разбор полетов команды Мирчи Луческу

Все о матче Динамо - Гент и немного Коноплянки. Новый выпуск ТаТоТаке
Новина українською

Ведущие программы ТаТоТаке анализируют первый за 4 года выход Динамо в Лигу чемпионов. Кто лучший игрок матча с Гентом? Как изменился Супряга? Почему Луческу все равно злится? Сколько денег уже заработал киевский клуб? А также перейдет ли Евгений Коноплянка в Днепр-1 - все это в новом выпуске ТаТоТаке.

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В статье: Динамо (Киев) ТаТоТаке
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