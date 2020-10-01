Матчи Кубка Украины, травма Зинченко, ассист Малиновского. Главные новости за 30 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за среду, 30 сентября

По итогам третьего раунда вылетели только три представителя высшего дивизиона, да и потому что встречались с равными по классу. "Ингулец" был разгромлен "Александрией" 1: 4, "Десна" одолела "Рух" 2:1, а "Ворскла" обыграла "Львов" 2:0. Кроме того, "Днепр-1" помучился, но все же одолел "Горняк-Спорт" - 5:3, "Колос" минимально обыграл "Прикарпатье" благодаря пенальти на 89-й, "Минай" обыграл "Полесье" 2:1, а "Мариуполь" был сильнее любительской "Виктории" - 3:1. В 1/8 также вышли "Агробизнес", "Нива" Винница и "Верес".

Один из лидеров национальной команды получил мышечную травму, из-за которой вынужден пропустить ближайшие три недели. Напомним, что в октябре Украина сыграет с Францией товарищеский матч, а также с Германией и Испанией в рамках Лиги Наций. Между тем, Андрей Шевченко довызвал в лагерь сборной Александра Зубкова из "Ференцварошу".

В среду состоялись еще три матча раунда плей-офф. "Мидтьюлланд" разгромил "Славию" 4:1, ПАОК уступил "Краснодару" 1:2 (по сумме двух матчей - 2:4), а "Зальцбург" закрепил преимущество над "Маккаби" (по сумме двух матчей - 5:2) . В четверг состоится жеребьевка группового этапа, "Шахтер" будет во второй корзине, "Динамо" - в третьей. Начало трансляции в 18:00.

"Аталанта" приехала в гости к "Лацио". Руслан вышел в основе команды из Бергамо и помог ей оформить разгром. Первый тайм команда Гасперини выиграла 3:0, после перерыва "Лацио" один гол отыграл, но Гомес с паса Малиновского быстро восстановил преимущество в три мяча. Так игра и закончилась - 1:4 в пользу "Аталанты". "Интер" тем временем победил "Беневенто" со счетом 5:2.

Сливочные принимали "Вальядолид" и, несмотря на ощутимое территориальное преимущество, победили благодаря лишь одному голу. Его автором стал Жуниор Винисиус, который отличился в середине второго тайма. Между тем, "Атлетико" не смог обыграть "Уэску". Луис Суарес сыграл час, но ни он, ни Коста, который его заменил, пробить голкипера команды соперницы так и не смог - ничья 0:0.

Еще один титул в коллекцию мюнхенцы одержали в противостоянии с "Боруссией" из Дортмунда. Но и эффектный же получился матч. Красные забили два мяча в первом тайме усилиями Толиссо и Мюллера. Но "Боруссия" не сдалась. Еще до перерыва Брандт один гол отыграл, а в начале второго тайма Холанд восстановил равновесие, которое сохранялось до 82-й минуты. А потом Джошуа Киммих нанес решающий удар! 3:2 в пользу "Баварии".

Ярмоленко не помог Вест Хэма в Кубке Лиги

Молотобойцы в 1/8 финала играли на выезде с "Эвертоном", который мощно начал сезон. Андрей отыграл весь матч, но своей команде результативными действиями не помог - "Эвертон" победил 4:1, хет-трик на счету Калверт-Льюина. Между тем, "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" с одинаковым счетом 3:0 обыграли "Бернли" и "Брайтон" соответственно. Еще в одном матче "Ньюкасл" обыграл "Ньюпорт" по пенальти.