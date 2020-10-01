Травма Зинченко, ассист Малиновского и трофей Баварии. Главные новости за 30 сентября. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 30 сентября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Итоги третьего раунда Кубка Украины, подробности повреждения Александра Зинченко, результативный пас Руслана Малиновского, но и это не все наши новости на сегодня. Результаты матчей Ла Лиги и Серии А, Суперкубок Германии для "Баварии" и как Андрей Ярмоленко не помог "Вест Хэму" в Кубке лиги. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.