Жеребьевка Лиги чемпионов, победа Барсы, трансфер Динамо. Главные новости за 1 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 1 октября

Вчера состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. “Шахтеру”, который был во второй корзине, попалась едва ли не самая сильная группа. “Горняки” сыграют с мадридским “Реалом”, миланским “Интером” и “Боруссией” Менхенгладбах. Очень непростые соперники достались и “Динамо”. Киевляне будут противостоять “Ювентусу”, “Барселоне” и “Ференцварошу” Сергея Реброва.

Также во время жеребьевки состоялось вручение индивидуальных наград за прошлый сезон. Лучшим вратарем ЛЧ 2019/20 стал Мануэль Нойер, защитником – Йозуа Киммих, полузащитником – Кевин Де Брюйне, а награды лучшему нападающему и лучшему игроку турнира получил Роберт Левандовский.

Игроки “Динамо” Виталий Миколенко и Николай Шапаренко подписали новые контракты с клубом на пять лет. Также президент киевлян Игорь Суркис подтвердил, что “Динамо” близко к трансферу румынского хавбека “Брайтона” Тудора Белуце. В тоже время клуб покинет форвард Фран Соль, а Владислав Супряга останется в Киеве.

Вчера определились все 48 участников финального раунда Лиги Европы. Жеребьевка групповой стадии состоится сегодня в 14:00. “Заря” попала в четвертую корзину.

Во втором матче Ла Лиги с Рональдом Куманом “Барселона” разгромила на выезде “Сельту” (3:0). Как и в игре с “Вильярреалом” первый гол забил Ансу Фати, затем Оласа срезал мяч в свои ворота после удара Месси. Третий гол на счет Серхи Роберто. Следует заметить, что “Барселона” играла с конца первого тайма вдесятером из-за удаления Ленгле. В других матчах дня “Севилья” обыграла “Леванте” (1:0), а “Атлетик” проиграл “Кадису” (0:1).

“Барселона” объявила о трансфере правого защитника “Аякса” Серджиньо Деста. 19-летний американец обошелся “Барсе” в 21 млн евро. Контракт подписан на пять лет. На Деста также претендовала “Бавария”, но американец сделал выбор в пользу “Барселоны”.

Чемпион Англии прекратил свое участие в Кубке Лиги. Вчера в матче четвертого раунда “Ливерпуль” уступил лондонскому “Арсеналу”. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, а серия пенальти лучше удалась команде Артеты. В четвертьфинале “Арсенал” сыграет с “Манчестер Сити”.

Главный тренер “Ворсклы” Юрий Максимов принял предложение полтавского клуба продолжить сотрудничество. Новый контракт 51-летнего Максимова с “Ворсклой” подписан до конца мая 2022 года.

Вчера на 48-м году жизни умер полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Сергей Ателькин. Ателькин провел более 200 матчей за “горняков” и был частью команды, которая вышла в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2000/2001. После завершения карьеры Ателькин работал тренером-селекционером.