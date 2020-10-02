Звезды приедут в Киев и новые контракты игроков Динамо. Главные новости за 1 октября. Аудио
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Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Жеребьевка Лиги чемпионов для "Шахтера" и "Динамо", контракты футболистов столичного клуба, но и это не все наши новости на сегодня. "Барселона" Кумана добивается успеха и подписывает защитника из чемпионата Нидерландов, а "Ливерпуль" вылетает из Кубка Английской лиги от лондонского "Арсенала" по пенальти. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
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