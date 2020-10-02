  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Звезды приедут в Киев и новые контракты игроков Динамо. Главные новости за 1 октября. Аудио
В тренде

Звезды приедут в Киев и новые контракты игроков Динамо. Главные новости за 1 октября. Аудио

Общие новости
(1 голосов)

Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола

Звезды приедут в Киев и новые контракты игроков Динамо. Главные новости за 1 октября. Аудио
Новина українською

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 1 октября – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Читайте такжеЖеребьевка Лиги чемпионов, победа Барсы, трансфер Динамо. Главные новости за 1 октября

Жеребьевка Лиги чемпионов для "Шахтера" и "Динамо", контракты футболистов столичного клуба, но и это не все наши новости на сегодня. "Барселона" Кумана добивается успеха и подписывает защитника из чемпионата Нидерландов, а "Ливерпуль" вылетает из Кубка Английской лиги от лондонского "Арсенала" по пенальти. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...