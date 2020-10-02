"Ложь для броских заголовков". В Шахтере отреагировали на интервью экс-воспитанника Академии

Накануне на YouTube-канале Трендец вышел сюжет о воспитаннике "Шахтера" Валерии Гайване. Тот рассказал о том, что когда пришел момент перехода из юношеского в профессиональный футбол, ему не оказалось места в донецкой команде. По словам Гайвана, чтобы перейти в другой клуб, "Шахтер" потребовал компенсацию за его обучение в размере 450 тысяч гривен. Таких денег у него не было, не захотел такую сумму платить и ровенский "Верес", который якобы был готов подписать с ним контракт. Поэтому Валерию пришлось перейти в футзал.

Однако в донецком "Шахтере" есть своя версия событий. Директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого клуба Юрий Свиридов опроверг утверждение Гайвана о сумме требуемой компенсации: