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"Ложь для броских заголовков". В Шахтере отреагировали на интервью экс-воспитанника Академии

Общие новости
(5 голосов)
"Ложь для броских заголовков". В Шахтере отреагировали на интервью экс-воспитанника Академии
UA-Футбол
Новина українською

Накануне на YouTube-канале Трендец вышел сюжет о воспитаннике "Шахтера" Валерии Гайване. Тот рассказал о том, что когда пришел момент перехода из юношеского в профессиональный футбол, ему не оказалось места в донецкой команде. По словам Гайвана, чтобы перейти в другой клуб, "Шахтер" потребовал компенсацию за его обучение в размере 450 тысяч гривен. Таких денег у него не было, не захотел такую сумму платить и ровенский "Верес", который якобы был готов подписать с ним контракт. Поэтому Валерию пришлось перейти в футзал.

Однако в донецком "Шахтере" есть своя версия событий. Директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого клуба Юрий Свиридов опроверг утверждение Гайвана о сумме требуемой компенсации:

"Крайне огорчает то, что издание "Трибуна" публикует комментарии, не разобравшись в ситуации.

Относительно самой компенсации за игроков. Если по окончании обучения в Академии игрок переходит в другой профессиональный клуб, то за него должна быть выплачена компенсация. Это норма прописана в Регламенте УАФ по статусу и трансферам футболистов, статья 20. Если игрок переходит в другой клуб, то логично, что профессиональный клуб, который не финансировал подготовку игрока – должен выплатить компенсацию. Более того, "ФК "Шахтер" не может требовать компенсации с футболиста. Это взаимоотношение двух клубов. "Шахтер" также платит компенсации за игроков, которые к нам приходят в Академию из других детских школ и УАФ контролирует ситуацию с компенсациями при переходе каждого игрока.

В случае с игроком Гайваном. Его комментарии – не соответствуют действительности. Клуб "Верес" не обращался в футбольный клуб "Шахтер" с официальным запросом относительно компенсации за Гайвана. Сумма 450 тыс грн – это откровенная ложь, для броских заголовков. Сумма его компенсации составляет 170 тыс грн.

Хотел бы и "Трибуне" и первоисточнику "Трендецу" сообщить, что публикуя новости в погоне за кликабельностью, при этом, нарушая журналистские стандарты: не обращаясь к нам в клуб за комментариями – вы участвуете в распространении ложной информации", подчеркнул Юрий Свиридов.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Комментарии (8)
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
02.10.2020 в 15:35
В суд на Трибуну!
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 15:29
Значить - абсолютна правда.
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+5
-2
viajador (село Ригачка)
02.10.2020 в 15:24
Да ладно, "броских заголовков". Типа Шахтёр это королевский клуб лордов с 16-го века, а не донецкого каталы угрохавшего своих подельников и высасывающего уголовными монополиями 50% экономики Украины на виллы по всему миру. Купил через подставных Укртелеком и превратил его в помойку.
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+9
-3
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simargl (Чернигов)
02.10.2020 в 15:21
Кстати это древняя практика. За Игрока кажется до 21 года всегда платили компенсацию клубу воспитавшему его. Свежий скандальный пример эпопея с платежом солидарности за Ярмоленко.
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+3
-6
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Віктор Бокасса (Betwmount)
02.10.2020 в 15:29
Це не має ніякого відношення до Ярмоленка, донецьке ти чувирло. Там корупція з боку Г.Прокоповича - директора ДЮФШ, не звізди. Адвокат ти Диявола.
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+3
-4
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Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
02.10.2020 в 15:36
Ну конечно,это другое!
+2
-3
Hanter44 (Baburka)
02.10.2020 в 15:48
А Мухомор (Віктор Бокасса ) имеет свое мнение(что тоже очень удивительно)
+2
-3
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Инспектор ( )
02.10.2020 в 16:36
Каждый должнн сметь, свое суждение иметь
0
-1


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