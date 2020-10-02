"Ложь для броских заголовков". В Шахтере отреагировали на интервью экс-воспитанника Академии
Накануне на YouTube-канале Трендец вышел сюжет о воспитаннике "Шахтера" Валерии Гайване. Тот рассказал о том, что когда пришел момент перехода из юношеского в профессиональный футбол, ему не оказалось места в донецкой команде. По словам Гайвана, чтобы перейти в другой клуб, "Шахтер" потребовал компенсацию за его обучение в размере 450 тысяч гривен. Таких денег у него не было, не захотел такую сумму платить и ровенский "Верес", который якобы был готов подписать с ним контракт. Поэтому Валерию пришлось перейти в футзал.
Однако в донецком "Шахтере" есть своя версия событий. Директор по стратегическому развитию и коммуникациям донецкого клуба Юрий Свиридов опроверг утверждение Гайвана о сумме требуемой компенсации:
"Крайне огорчает то, что издание "Трибуна" публикует комментарии, не разобравшись в ситуации.
Относительно самой компенсации за игроков. Если по окончании обучения в Академии игрок переходит в другой профессиональный клуб, то за него должна быть выплачена компенсация. Это норма прописана в Регламенте УАФ по статусу и трансферам футболистов, статья 20. Если игрок переходит в другой клуб, то логично, что профессиональный клуб, который не финансировал подготовку игрока – должен выплатить компенсацию. Более того, "ФК "Шахтер" не может требовать компенсации с футболиста. Это взаимоотношение двух клубов. "Шахтер" также платит компенсации за игроков, которые к нам приходят в Академию из других детских школ и УАФ контролирует ситуацию с компенсациями при переходе каждого игрока.
В случае с игроком Гайваном. Его комментарии – не соответствуют действительности. Клуб "Верес" не обращался в футбольный клуб "Шахтер" с официальным запросом относительно компенсации за Гайвана. Сумма 450 тыс грн – это откровенная ложь, для броских заголовков. Сумма его компенсации составляет 170 тыс грн.
Хотел бы и "Трибуне" и первоисточнику "Трендецу" сообщить, что публикуя новости в погоне за кликабельностью, при этом, нарушая журналистские стандарты: не обращаясь к нам в клуб за комментариями – вы участвуете в распространении ложной информации", подчеркнул Юрий Свиридов.